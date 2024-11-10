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12 ضحية وفقدان العشرات بانهيار أرضي في الكاميرون (فيديو)

فيضانات، فيتو
فيضانات، فيتو

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار أرضي وقع في الكاميرون هذا الأسبوع إلى 12 قتيلًا، وفقًا لإحصاء محطة التلفزيون الحكومية "سي آر تي في".

حصيلة ضحايا انهيار أرضي وقع في الكاميرون

واستبعدت السلطات العثور على ناجين بينما لا يزال عشرات الأشخاص مفقودين، بحسب "فرانس برس".

وقال أوغسطين أوا فونكا، حاكم غرب البلاد، لقناة "سي آر تي في" إنه "لم تعد هناك أي فرصة للعثور على ناجين".

وانتُشِلت آخر جثة من بين الجثث الاثنتي عشرة من تحت الأنقاض صباح السبت، وفق القناة.

ولا تزال عمليات البحث جارية بمساعدة متطوعين.

حادث انهيار أرضي مروع

وكان تعرض غرب الكاميرون لحادث انهيار أرضي مروع في الطريق السريع الرئيس سانشو-دشانغ.

وحظر استخدام الطريق السريع المتضرر حتى إشعار آخر، ونصح السكان بتجنب المنطقة تمامًا.

وأوضح وزير الأشغال العامة إيمانويل نجانو جوميسي أن الأمطار الغزيرة و الفيضانات التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة أدت إلى تعريض التربة للخطر؛ ما تسبب في هذا الانهيار الأرضي المأساوي.

وتم تحديد جرف دشانغ كمنطقة عالية الخطورة لحوادث المرور، وهذا الحادث هو الأول من نوعه الذي يسفر عن هذه الخسائر الجسيمة والدمار الهائل.

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