10 مسارات مخصصة للأشقاء الأفارقة، مطار القاهرة يستعد للاحتفال بيوم إفريقيا

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس الموافق ٢٢ مايو وفدًا رفيع المستوى يضم سفراء كل من: الكاميرون (عميد السفراء الأفارقة)، الجابون، زامبيا، زيمبابوي، سيراليون، جزر القمر، ناميبيا، الكونغو الديمقراطية، موريتانيا، إلى جانب الوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية، والسفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية، ممثلًا عن وزارة الخارجية المصرية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المصرية.

التضامن مع الأشقاء الأفارقة

في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وحرصًا على تنفيذ سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تعزيز التعاون وتأكيد قيم التضامن مع الأشقاء الأفارقة،

استعدادات مصر للاحتفال بيوم إفريقيا

ويأتي ذلك في إطار استعدادات مصر للاحتفال بيوم إفريقيا، الذي يوافق ٢٥ مايو من كل عام، ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963.

وأكد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الشركة وجهت بتطبيق مجموعة من الإجراءات لتحسين تجربة السفر لمواطني الدول الإفريقية، من بينها تدشين مسارات مخصصة لمواطني الاتحاد الإفريقي بمطار القاهرة الدولي، وكذلك تخصيص ممر خاص بالجوازات لتسهيل إجراءات الدخول والخروج، بما يعكس حرص مصر على تعزيز الاندماج والتواصل مع الأشقاء الأفارقة على مختلف المستويات.

وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة ميدانية داخل مبنى الركاب رقم ٣، تفقدوا خلالها المسارات الجديدة المخصصة للأشقاء الأفارقة.

شركة ميناء القاهرة الجوي

وصرّح المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه تم تخصيص ١٠ مسارات في صالات السفر والوصول موزعة على مباني المطار المختلفة، تأكيدًا على التزام مطار القاهرة بتقديم تجربة سفر ميسّرة لجميع المسافرين، لا سيما من الدول الإفريقية الشقيقة.

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