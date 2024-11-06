وزير الخارجية يتسلم رسالة من رئيس الكاميرون إلى الرئيس السيسي

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن مصر من أول الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الكاميرون في عام 1961، ومنذ ذلك الحين تجمعنا علاقات قوية وممتدة عبر عدة عقود مع الكاميرون.

استعداد مصر لدعم الكاميرون في مجال الرعاية الصحية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك اليوم بقصر التحرير للدكتور بدر عبد العاطى مع لوجون مبيلا وزير خارجية الكاميرون، في إطار أعمال اللجنة المصرية الكاميرونية التي تنعقد بالقاهرة برئاسة وزيري خارجية البلدين،

وأكد عبد العاطى استعداد مصر لدعم الكاميرون في مجال الرعاية الصحية وبصفة خاصة التجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة فيروس "سي"، لا سيما أن مصر لديها تجربة عظيمة ورائدة في العالم كله.

وأضاف "عبدالعاطي" أنه تسلم رسالة من الرئيس الكاميروني إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن هذه الرسالة تعكس متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الكاميرونية لأول مرة منذ عدة أعوام.

وأوضح، أنه تم عقد اليوم الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الكاميرونية لأول مرة منذ عدة أعوام، بسبب جائحة كورونا والعديد من التطورات الإقليمية والدولية الداخلية التي حالت دون عقد الجولة المشتركة خلال الأعوام الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، أنه اتفق مع نظيره الكاميروني على الحفاظ على انتظام وتيرة انعقاد اللجنة المشتركة لتعقد سنويًا، متطلعًا لزيارة العاصمة ياوندي في العام القادم لرئاسة وفد مصر في الدورة الثامنة للجنة المصرية الكاميرونية المشتركة.