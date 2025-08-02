تجديد حبس "ابنه مبارك المزيفة" 15 يوما على ذمة التحقيقات بالإسكندرية

جددت منذ قليل، نيابة الشئون الاقتصادية بالإسكندرية، حبس مروة يسري الشهيرة بـ"ابنه مبارك المزيفة" ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها معها بتهم سب وقذف وتعمد إزعاج وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب جريمة.

وحضر فريق الدفاع عن مروة يسري، وهم: طه الزقلاوي، هنادي حسان، هاني عوض أمام النيابة لتقديم طلبات جديدة في القضية.

وكانت هنادي حسان عضو هيئة الدفاع عن مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك"، والتي حضرت التحقيقات عن سر المتهمة بأنها ابنة مبارك.

وقالت حسان فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن مروة أكدت خلال التحقيقات أنها ابنة الرئيس الراحل مبارك من إحدى الفنانات - على حد زعمها -.

وتابعت المحامية، "مروة لم تتراجع عن روايتها، وظلت متمسكة بها سواء أثناء القبض عليها أو خلال التحقيقات، وقدمت تفاصيل شارحة لأسباب ما ذكرت أمام النيابة العامة.

وأوضحت أيضا أن النيابة واجهتها باتهامات تتعلق بترويج روايات عن تجارة الأعضاء، واتهامها لفنانة مشهورة ولاعب كرة راحل بالضلوع في تلك الوقائع، حيث أوضحت أنها حصلت من شخص شهرته ألكسندر الصندوق الأسود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.