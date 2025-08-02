موقف سون هيونج من الانتقال للدوري السعودي بعد رحيله عن توتنهام

كشفت تقارير صحفية أن الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام هوتسبير، رفض فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، بعد نهاية رحلته مع "السبيرز".

وأعلن سون، اليوم السبت، رحيله عن توتنهام، بعد 10 سنوات قضاها بين جدران النادي، سجل خلالها 173 هدفًا في 454 مباراة، وحقق لقب الدوري الأوروبي.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس": إن سون حصل على اهتمام سعودي جديد بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الرحيل عن الفريق اللندني.

غير أن الشبكة أكدت أن رغبة الكوري الجنوبي هي الانتقال إلى الدوري الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت "سكاي سبورتس" أن نادي لوس أنجلوس سيسرع من وتيرة المفاوضات مع توتنهام، من أجل ضم صاحب 33 عامًا بشكل رسمي.

وارتبط اسم سون بـ الدوري السعودي، في العديد من الفترات السابقة، لكنه المفاوضات لم تصل إلى مراحل متقدمة، علمًا بأن عقده يمتد مع السبيرز حتى صيف 2026.

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