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رياضة

سون نجم توتنهام أحدث المطلوبين في الدوري السعودي

سون هيونج مين، فيتو
سون هيونج مين، فيتو

 كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن نجم توتنهام وقائده، الكوري الجنوبي سون هيونج مين، أصبح هدفًا لأندية الدوري السعودي، وسط استعداد النادي اللندني للنظر في بيعه خلال الصيف الحالي إذا ما وصل عرض مالي ضخم.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن رئيس النادي دانييل ليفي منفتح على إحداث تغييرات جذرية في التشكيلة، حتى وإن لم يتضح بعد إن كان المدرب أنجي بوستيكوجلو سيحصل على الثقة لقيادة المشروع الجديد.

 

توتنهام يتجه لبيه سون هيونج مين

 وبالرغم من تأهل الفريق لدوري الأبطال، فإن بيع سون بمبلغ ضخم قد يوفر دعمًا ماليًا كبيرًا لصفقات الصيف.

وكانت الأندية السعودية قد وضعت محمد صلاح ضمن أولوياتها في الصيف الحالي، لكن النجم المصري فضل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز ووقع على عقد جديد مع ليفربول بطل البريميرليج.

هذا التحول جعل أنظار الأندية السعودية تتجه نحو سون، الذي عانى هذا الموسم من الإصابات وابتعد عن مستواه المعروف، وفقا لما ذكرته "ذا صن".

أرقام سون هيونج مين

ويظل النجم الكوري الجنوبي شخصية محبوبة بشدة في شمال لندن، رغم التراجع الواضح في مستواه هذا الموسم، حيث لم يسجل سوى 11 هدفًا في جميع المسابقات.

وكان سون، البالغ من العمر 32 عامًا، قد جدّد عقده في يناير/كانون الثاني الماضي، ويُعتقد أنه سعيد بالبقاء مع الفريق، خاصة بعد تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي وتأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لكن الغموض الذي يحيط بمستقبل بوستيكوجلو، إلى جانب احتمالية إنهاء سون مسيرته مع "السبيرز" على قمة إنجاز أوروبي، قد يدفعه للتفكير في خوض تحدٍ جديد في مكان آخر.

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