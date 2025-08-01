5 نجوم بالدوري الإنجليزي يستعدون للرحيل في أيام الميركاتو المتبقية.. أبرزهم الصفقة الكبرى بين ليفربول ونيوكاسل.. وغموض موقف سون وجريليش

ما زال مستقبل العديد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز معلقا، على الرغم من مرور نصف مدة الميركاتو الصيفي الحالي، وهناك العديد من الصفقات البارزة مطروحة للانتقال.

أُعيد فتح سوق الانتقالات في 16 يونيو الماضي وستُغلق مساء الإثنين 1 سبتمبر القادم.

وتحدث موقع وين وين، عن أبرز 5 نجوم في البريميرليج، يستعدون للرحيل فيما تبقى من فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ألكسندر إيزاك أكثر صفقة مثيرة للجدل بين ليفربول ونيوكاسل

تمسك نادي نيوكاسل يونايتد بموقفه بعدم بيع مهاجمه الدولي السويدي ألكسندر إيزاك خلال سوق الانتقالات الحالي، لكن المهاجم السويدي مُصر على الرحيل، ولم يسافر مع المكبايس في جولته التحضيرية للموسم الجديد إلى سنغافورة وكوريا الجنوبية.

وستكون خسارة إيزاك بمثابة ضربة موجعة لـ نيوكاسل الذي سيلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في المقابل يبدو ليفربول هو وجهته الأكثر ترجيحًا، مع استعداده لدفع ما يصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

وكانت بعض المصادر قد أشارت إلى أن ليفربـول يستعد لتقديم عرض رسمي خلال الأيام المقبلة لضم المهاجم السويدي، الذي قضى ثلاثة مواسم ناجحة على ملعب سانت جيمس بارك.

لكن الأمور تغيرت فجأة بعدما فشل نيوكاسل في التعاقد مع بديله المحتمل، وتحديدًا بنجامين سيسكو، الذي بات قريبًا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

نيكولاس جاكسون ورحيل مشروط عن تشيلسي

المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون ليس مطروحًا للبيع في تشيلسي، لكنه قد يرحل في هذه الفترة إذا تلقى عرضًا كبيرًا، حيث أضاف تشيلسي ديلاب وجواو بيدرو إلى خياراته الهجومية في هذه الفترة، لذا فإن انتقال اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في الأسابيع المقبلة قد يكون خيارًا منطقيًا لجميع الأطراف.

سجل المهاجم السنغالي الدولي 10 أهداف في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-2025، لكنه تعرض لانتقادات في بعض الأحيان، ليس أقلها بطاقته الحمراء وإيقافه مباراتين في كأس العالم للأندية الأخيرة.

يرتبط جاكسون بعقد حتى عام 2033، لذا ليس على تشيلسي بيعه، وكان مانشستر يونايتد قد درس إمكانية ضم جاكسون، لكنه استبعده الآن من قائمة بحثه نظرًا للسعر الذي يطلبه أبطال العالم.

جاك جريلش لم يحسم أمره مع مانشستر سيتي

عندما حطم مانشستر سيتي رقمه القياسي في الانتقالات، سواءً على مستوى الأندية العالمية أو الأندية البريطانية، بضم جاك جريليش من أستون فيلا في صيف 2021، أو عندما ساعدهم في تحقيق ثلاثية تاريخية في موسم 2022-2023، ربما لم يتوقعوا وداعه في عام 2025.

لكن غريليش فقد مكانته في فريق المدرب بيب جوارديولا، ولم يشارك أساسيًا سوى في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ثم تم استبعاده تمامًا من تشكيلة كأس العالم للأندية الأخيرة.

الوجهة القادمة غير واضحة، خاصةً بالنظر إلى أجر جريليش المرتفع وبلوغه الثلاثين من عمره في سبتمبر، مع اهتمام نابولي الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي بضم اللاعب.

أليخاندرو جارناتشو يقترب من مغادرة مانشستر يونايتد

بعد ضم اثنين من أبرز أجنحة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، فإن رحيل الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو قد يحدث قبل نهاية فترة الانتقالات.

اللاعب على ما يبدو خرج من حسابات المدرب روبن أموريم، وقد يسعى للرحيل لأنه يعرف أنه قد يعاني للمشاركة بصفة أساسية.

على عكس معظم ما يُسمى بـ"التشكيلة الضاربة" في يونايتد، لا يزال جارناتشو يتمتع بسمعة طيبة بفضل أدائه القوي في الآونة الأخيرة، مما يُسهل على النادي الحصول على مبلغ محترم لضمه. وكما ورد في أحدث التقارير الصحفية في المملكة المتحدة، فإن تشيلسي مهتم بالجناح الأرجنتيني.

موقف غامض لقائد توتنهام سون هيونج مين

يواجه نادي توتنهام هوتسبير قرارًا صعبًا بشأن مستقبل قائده وأسطورته سون هيونج مين، ومهما حدث، سيبقى سون قائدًا للفريق الذي أنهى صيامًا عن الألقاب دام 17 عامًا في نهائي الدوري الأوروبي في مايو، لكنه سيبلغ من العمر 33 عامًا هذا الشهر، ولم يتبقَّ في عقده سوى أقل من عام.

أفادت شبكة "ذا أتلتيك" في 23 يوليو الماضي أن نادي لوس أنجلوس إف سي يرغب في التعاقد مع سون قبل إغلاق سوق الانتقالات في الدوري الأمريكي لكرة القدم في 21 أغسطس القادم.

لم يُقرر توماس فرانك، مدرب توتنهام الجديد ما إذا كان سون سيظل قائدًا للفريق في الموسم المقبل، وعندما سُئل عن مستقبله في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه المنصب، قال: "الأمور دائمًا ما تكون صعبة في مثل هذه المواقف.. حاليًا، لديّ لاعب ملتزم تمامًا ويتدرب جيدًا.. إذا أمضى اللاعب وقتًا طويلًا في النادي، فسيكون هناك دائمًا قرار يتخذه النادي".

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