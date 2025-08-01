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رياضة

توتنهام يصل كوريا لاستكمال جولته في آسيا واستقبال جماهيري كبير في المطار (فيديو)

توتنهام،فيتو
توتنهام،فيتو

وصل فريق توتنهام الإنجليزي، إلى كوريا الجنوبية لاستكمال جولته التحضيرية للموسم الجديد والتي تقام في آسيا.

 استقبل الفريق عددا كبيرا من الجماهير في المطار لالتقاط الصور مع اللاعبين.

 

وكان قد فاز فريق توتنهام  على مواطنه أرسنال بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما امس الخميس، في إطار التحضيرات للموسم الكروي الجديد 2025_2026.

وأحرز هدف توتنهام اللاعب الدولي السنغالي باب ماتار سار في الدقيقة 45 من تصويبة بعيدة المدى من منتصف الملعب عقب رؤيته لحارس آرسنال متقدمًا.

آرسنال يعلن مبيعات قياسية لقميص جيوكيريس

فيما أعلن نادي آرسنال الإنجليزي عن نفاذ الأقمصة الجديدة للنجم الدولي السويدي فيكتور جيوكيريس، الوافد الجديد من سبورتنج لشبونة البرتغالي، والتي التي عرضها النادي للبيع على شبكة الانترنت، وفق ما أوردته تقارير إخبارية إنجليزية اليوم الثلاثاء.

 

ونجح نادي آرسنال في حسم صفقة الهداف السويدي فيكتور جيوكيريس بعد مفاوضات مطولة ومتعثرة مع فريقه سبورتنج لشبونة، بطل الدوري البرتغالي.

 

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