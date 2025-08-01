نتائج وديات الزمالك مؤشر خطر قبل انطلاق الموسم الجديد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 6 مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

وجاءت أرقام الزمالك خلال المباريات الودية سلبية جدا، خاصة على المستوى الدفاعي برغم أن الأبيض لم يواجه أندية صاحبة خبرات، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

مباريات الزمالك الودية

خاض الزمالك 6 مباريات ودية، فاز في 4 وخسر 2، وسجل خلالها 10 أهداف واستقبل 9.

وجاءت نتائج الزمالك في المباريات الودية كالتالي:

الزمالك 1-0 أورانج

الزمالك 1-0 رع

الزمالك 5-4 الشمس

الزمالك 0-1 وادي دجلة

الزمالك 2-1 غزل المحلة

الزمالك 1-3 بروكسي

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري المصري

وجاءت مباريات الزمالك في الدوري الممتاز كالتالي:

الجولة 1- سيراميكا كليوباترا × الزمالك يوم الجمعة 8 أغسطس الساعة 8:00 " ستاد هيئة قناة السويس".

الجولة 2- الزمالك × المقاولون العرب يوم السبت 16 أغسطس الساعة 8:00 "ستاد القاهرة".

الجولة 3- مودرن سبورت × الزمالك يوم الخميس 21 أغسطس الساعة 8:00 " ستاد القاهرة".

الجولة 4 – الزمالك × فاركو يوم الثلاثاء 26 أغسطس الساعة 8:00 "ستاد القاهرة".

الجولة 5- وادي دجلة × الزمالك يوم الأحد 31 أغسطس الساعة 8:00 " ستاد السلام".

الجولة 6 – الزمالك × المصري يوم السبت 13 سبتمبر الساعة 8:00 " ستاد برج العرب".

الجولة 7- الإسماعيلي × الزمالك يوم الخميس 18 سبتمبر الساعة 5:00 "ستاد الإسماعيلية".

الجولة 8 - الزمالك × الجونة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الساعة 8:00 " ستاد القاهرة".

الجولة 9- الأهلي × الزمالك يوم الاثنين 29 سبتمبر الساعة 8:00 " ستاد القاهرة".

الجولة 10- الزمالك × غزل المحلة يوم السبت 4 أكتوبر الساعة 5:00"ستاد القاهرة.

الجولة 11 ...راحة

الجولة 12 – البنك الأهلي × الزمالك يوم الخميس 30 أكتوبر الساعة 8:00 "ستاد القاهرة".

الجولة 13 -الزمالك × طلائع الجيش يوم الاثنين 3 نوفمبر الساعة 5:00 " ستاد القاهرة".

الجولة 14 – الزمالك × سموحة يوم الأربعاء 26 نوفمبر الساعة 5:00 " ستاد القاهرة".

الجولة 15 – إنبي × الزمالك يوم الثلاثاء 20 يناير الساعة 8:00 " ستاد المقاولون العرب".

الجولة 16 – الزمالك × بتروجت يوم 28 يناير الساعة 5:00 " ستاد القاهرة".

الجولة 17 – كهرباء الإسماعيلية × الزمالك يوم الأربعاء 24 فبراير الساعة 8:00 " ستاد الإسماعيلية".

الجولة 18 – الزمالك × حرس الحدود يوم الجمعة 20 فبراير الساعة 9:30 " ستاد القاهرة".

الجولة 19 – زد × الزمالك يوم الثلاثاء 24 فبراير الساعة 9:30 " ستاد القاهرة".

الجولة 20 – بيراميدز × الزمالك يوم الأحد 1 مارس الساعة 9:30 " ستاد 30 يونيو".

الجولة 21 - الزمالك × الاتحاد السكندري يوم الجمعة 6 مارس الساعة 9:30 " ستاد القاهرة".

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