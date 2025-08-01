الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

عبد الحميد معالي يقود تشكيل الزمالك ضد بروكسي وديا

عبد الحميد معالي
عبد الحميد معالي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا التشكيل الذي يخوض به الفريق ودية بروكسي، المقرر لها بعد قليل على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

تشكيل الزمالك ضد بروكسي 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:
محمد عواد.

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

مصطفى الزنارى.

أحمد عبد الرحيم إيشو.

سيف جعفر.

محمد شحاتة.

آدم كايد.

عبد الحميد معالي.

أحمد شريف.

عمرو ناصر.

الزمالك يواجه بروكسي وديا 

ويرغب الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، في استغلال المباراة الودية لتجهيز جميع اللاعبين للموسم الجديد، وتحقيق الانسجام بين الصفقات الجديدة وباقي اللاعبين.

ويسعى المدير الفني للوقوف على مدى استجابة اللاعبين لتطبيق الأفكار الفنية التي تم التدريب عليها في الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بالأمس على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية.


وكان الفريق خاض ثلاث وديات في معسكره المغلق الذي أقيم في العاصمة الإدارية، فاز على رع وديًا بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة بهدف دون رد.

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