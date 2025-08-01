الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

غدا انطلاق معسكر إعداد الحكام للموسم الجديد بالإسكندرية

معسكرات إعداد الحكام
معسكرات إعداد الحكام للموسم الجديد، فيتو

تستعد لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، على قدم وساق، لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسختها الجديد لموسم 2025 - 2026، والتي تنطلق 8 أغسطس المقبل.

معسكر الإسكندرية يجهز الحكام للموسم الجديد

وحددت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، غدا السبت الموافق الثاني من أغسطس، موعدا لبدء معسكر إعداد الحكام للموسم الجديد، والذي يقام بالأسكندرية، ويستمر حتى الحادي عشر من أغسطس.

ومن المقرر، أن يتم تقسيم معسكر الحكام بالأسكندرية إلى ثلاثة أفواج، يسهل من خلالها التركيز على تطوير المهارات التحكيمية بشكل مكثف.

أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، فيتو
أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، فيتو

الاختبار البدني يحدد المشاركين في معسكر إعداد الحكام

وحدد اللجنة الرئيسية برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، اختيار الحكام المشاركين في معسكر الإعداد بناءا على نتائج الاختبار البدني "الوارنر بيست" الذي جرى قبل بضعة أيام لتحديد المشاركين في معسكر الإعداد للموسم الجديد 

حيث يشكل الاختبار البدني محطة حاسمة لاختيار حكام الدوري الممتاز المشاركين في المعسكر التدريبي، في الفترة من 2 إلى 11 أغسطس بالأسكندرية.

وحددت اللجنة أسماء الحكام الذين أثبتوا جاهزيتهم البدنية، حيث يعتبر اجتياز اختبار “الوارنر تيست” شرطًا لا غنى عنه من أجل المشاركة في معسكرات الإعداد المقبلة.

واستقرت لجنة الحكام خلال الساعات الماضية على أسماء الفوج الأول للحكام الذين سيشاركون في معسكر الإعداد بالإسكندرية، ويمتد معسكر الفوج الأول في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس المقبل.

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