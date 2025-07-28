الإثنين 28 يوليو 2025
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رياضة

نتائج اليوم الثاني لاختبار اللياقة البدنية للحكام

اختبار اللياقة البدنية
اختبار اللياقة البدنية للحكام

 أسفرت اختبارات اللياقة البدنية للمجموعة الثانية من الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية وحكام دورى القسم الأول، والتى أجريت بملعب الدفاع الجوي اليوم عن نجاح 28 حكم ساحة، و13 حكما مساعدا، بينما لم يتجاوز 7 حكام ساحة الاختبارات.


أجريت الاختبارات تحت إشراف أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية بحضور محمد أبو خاطر معد اللياقة البدنية للحكام، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

 وشهد اليوم الأول للاختبارات نجاح 16 حكما للساحة و26 مساعدا، بينما تقام الاختبارات للمجموعة الثالثة والأخيرة غدا.

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الحكام القسم الأول دوري القسم الأول أوسكار رويز لجنة الحكام الرئيسية محمد أبو خاطر

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