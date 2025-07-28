نتائج اليوم الثاني لاختبار اللياقة البدنية للحكام

أسفرت اختبارات اللياقة البدنية للمجموعة الثانية من الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية وحكام دورى القسم الأول، والتى أجريت بملعب الدفاع الجوي اليوم عن نجاح 28 حكم ساحة، و13 حكما مساعدا، بينما لم يتجاوز 7 حكام ساحة الاختبارات.



أجريت الاختبارات تحت إشراف أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية بحضور محمد أبو خاطر معد اللياقة البدنية للحكام، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وشهد اليوم الأول للاختبارات نجاح 16 حكما للساحة و26 مساعدا، بينما تقام الاختبارات للمجموعة الثالثة والأخيرة غدا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.