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رياضة

نجاح 16 حكمًا و26 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية اليوم (صور)

إختبارات اللياقة
إختبارات اللياقة البدنية لحكام الدوري، فيتو

الحكام، بدأت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز إجراء اختبارات اللياقة البدنية للحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية وحكام دورى القسم الأول، حيث تم تقسيم 132 حكمًا ومساعدًا على ثلاثة مجموعات لأداء اختبارات وارنر تيست على مدار ثلاثة أيام استعدادًا للموسم الجديد.

 

عدد الحكام المشاركين في اختبارات اللياقة البدنية

 وخضع اليوم 16 حكمًا و34 مساعدًا للاختبارات بملعب الدفاع الجوي تحت الإشراف المباشر لـ أوسكار رويز بحضور محمد أبوخاطر معد اللياقة البدنية للحكام وأسفرت النتيجة عن نجاح كل حكام الساحة فيما نجح 26 مساعدًا، بينما لم يتجاوز 8 مساعدين الاختبارات ويحق لهم إعادة الاختبار بعد ثلاثة أشهر.

تعديل لائحة إستقدام الحكام الأجانب بالدوري الممتاز

أجرت رابطة الأندية تعديل في لائحة الدوري المصري الممتاز الخاص بطلب الأندية حكام أجانب في مبارياتها بداية من الموسم الجديد.

تعديل لائحة طلب الحكام الأجانب أجانب 

 وأصبح يحق لأي نادٍ أو الرابطة طلب حكام أجانب قبل 10 أيام من موعد المباراة ويجوز لأي فريق طلب حكام أجانب لمباريات محددة من بداية الموسم على أن تدفع رسوم استقدام الحكام لخزينة الاتحاد مع الطلب المقدم.

نص اللائحة 

في حالة طلب إدارة الرابطة أو أيًا من الأندية تعيين حكام أجانب لأي مباراة من مباريات الدوري يلتزم النادي صاحب الطلب بسداد تکالیف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة... الخ بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل كما يجوز لأي نادي طلب حكام أجانب لمباريات محددة من بداية الموسم على أن تدفع رسوم استقدام الحكام لخزينة الاتحاد مع الطلب المقدم.

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