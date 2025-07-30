نجاح 37 حكما و51 مساعدا في اختبارات اللياقة البدنية

الحكام، أسفرت اختبارات اللياقة البدنية، التي أُجريت على مدار ثلاثة أيام بملعب الدفاع الجوي، للحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية، وحكام دوري القسم الأول، وشارك فيها 112 حكمًا ومساعدًا، عن نجاح 37 حكم ساحة و51 حكمًا مساعدًا، بينما لم يتجاوز 7 حكام و17 مساعدًا هذه الاختبارات.

أوسكار يشرف على اختبارات اللياقة البدنية

وقد أُجريت الاختبارات تحت إشراف أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، وبحضور محمد أبو خاطر، معد اللياقة البدنية للحكام، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.

وشهد اليوم الأول للاختبارات نجاح 16 حكما للساحة و26 مساعدا، بينما تقام الاختبارات للمجموعة الثالثة والأخيرة غدا.

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