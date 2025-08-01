الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

توافد المصريين على انتخابات مجلس الشيوخ في ميلانو

انتخابات مجلس الشيوخ،
انتخابات مجلس الشيوخ، فيتو

واصل المصريون بميلانو التوافد على مقر القنصلية العامة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وفي السياق ذاته، أغلقت سفارة مصر في أستراليا، باب التصويت أمام الناخبين في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ في تمام التاسعة مساء بتوقيتها المحلي.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج 

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج يومي 1 و2 أغسطس في الجولة الأولى عبر مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم.

ويحق لكل مصري مقيم بالخارج  الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي..

وتبدأ عملية  الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على أن يتخللها ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

 وفي حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة عند انتهاء الموعد ولم يدلوا بأصواتهم، يُحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم. 

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