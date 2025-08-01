انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025، فتح باب التصويت في البرازيل

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025، فتحت سفارة مصر في البرازيل أبوابها، في التاسعة صباحًا بتوقيتها المحلي أمام الجالية المصرية؛ للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في أول أيام التصويت، والذي يستمر على مدار يومي 1 و2 أغسطس الجاري.

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025

ويبدأ الاقتراع يوميًا في الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تخصيص ١٣٨ مقرًا انتخابيًا بمختلف أنحاء العالم لتصويت المصريين بالخارج.

وأشارت إلى أن التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يحق لكل مصري مقيم بالخارج الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

وأكدت السفارات أنه يجب أن يتوافر رفقة الناخب أصل جواز السفر المصري الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي المصرية، ويمكن مراجعة كافة البيانات والقرارات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ على الموقع الرسمي للجنة الوطنية للانتخابات.

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