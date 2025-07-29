الثلاثاء 29 يوليو 2025
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نقيب المهندسين يطالب باشتراط اختبار المعادلة لخريجي التعليم الصناعي قبل الالتحاق بالمعاهد الخاصة

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين
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وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خطابًا رسميًا إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قرار المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة، المتعلق بتنظيم قبول خريجي التعليم الصناعي (نظام الثلاث سنوات) بالمعاهد الخاصة.

وأكد النبراوي في خطابه أهمية الالتزام بتنفيذ القرار، الذي ينص على ضرورة اجتياز خريجي التعليم الصناعي لاختبار معادلة الثانوية العامة كشرط أساسي للالتحاق بالمعاهد الخاصة، أسوة بما هو معمول به في الجامعات الحكومية.

صورة من خطاب نقيب المهندسين لوزير التعليم العالي 
صورة من خطاب نقيب المهندسين لوزير التعليم العالي 

وطالب نقيب المهندسين بضرورة إصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة للعاملين بمكتب التنسيق، لضمان تطبيق القرار بشكل دقيق، والحفاظ على عدالة وشروط القبول بالمعاهد، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد النبراوي على أن تفعيل هذا القرار من شأنه تنظيم العملية التعليمية وضمان جودة مخرجات التعليم الفني، وتحقيق التناسق المطلوب بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.

ووجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، نداءً هامًا إلى طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025، وأولياء أمورهم، شدد فيه على ضرورة التأكد من استيفاء الشروط القانونية والفنية عند التقدم للالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة.


وقال النبراوي: إن النقابة، من منطلق مسئوليتها وحرصها على مستقبل الطلاب، تهيب بجميع الأسر المصرية تحرّي الدقة قبل اتخاذ قرار مصيري يتعلق بمستقبل أبنائهم، مشيرًا إلى أن النقابة لن تقبل قيد خريجي الدبلومات الفنية (نظام الثلاث سنوات) ممن لم يجتازوا اختبار المعادلة لشهادة الثانوية العامة، وفقًا للضوابط القانونية وقرارات وزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين.

وفيما يخص المعاهد الهندسية الخاصة، حذر النبراوي من الالتحاق بأي معهد غير حاصل على شهادة الجودة والاعتماد، موضحًا أن النقابة نشرت بالفعل القائمة الرسمية الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي تضم المعاهد المعترف بها على مستوى الجمهورية.

وشدد على أن خريجي المعاهد غير المدرجة في هذه القائمة لن يتم قيدهم في النقابة، ولن يكون لهم مستقبل مهني واضح.

وأشار النبراوي إلى أن من شروط القيد في نقابة المهندسين أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي رياضة) أو ما يعادلها، سواء كان التعليم الهندسي داخل مصر أو خارجها.
 

واختتم نقيب المهندسين بيانه قائلًا: "نحذر من التلاعب بمستقبل أبنائنا، وندعو الجميع إلى التواصل مع النقابة لتلقي المشورة والمعلومات الموثوقة، في سبيل حماية حقوق الطلاب وأسرهم وضمان مستقبلهم المهني."

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المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة خريجي التعليم الصناعي المعاهد الخاصة

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