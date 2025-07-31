أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2025 /2026، للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (نظامي الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية السنتين) وفقًا للشروط والقواعد للقبول بإحدى كليات (الهندسة – الحاسبات والذكاء الاصطناعي – التجارة – الزراعة – الحقوق)، وذلك من اعتبارًا من غدا الجمعة الموافق 1/8/2025 على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمس أيام وفقًا لجداول الاختبارات المعلنة.

للمزيد عن اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية للالتحاق بإحدى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية من خلال الرابط

للمزيد عن اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية للالتحاق بإحدى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية من خلال الرابط

للمزيد عن اختبارات الدبلومات الفنية التجارية (نظام الثلاث سنوات) للالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات الحكومية واختبارات المعاهد الفنية التجارية (نظام الخمس سنوات أو السنتان بعد الثانوية) للالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات الحكومية، من خلال الرابط

للمزيد عن اختبارات الدبلومات الفنية الزراعية (نظام الثلاث سنوات) للالتحاق بإحدى كليات الزراعة بالجامعات الحكومية واختبارات المعاهد الفنية الزراعية (نظام السنتان بعد الثانوية) للالتحاق بإحدى كليات الزراعة بالجامعات الحكومية، من خلال الرابط

للمزيد عن اختبارات المعاهد الفنية التجارية (شعبة قانون) للالتحاق بإحدى كليات الحقوق بالجامعات الحكومية، من خلال الرابط

قواعد اختبارات الشهادات الفنية للقبول بالجامعات

وهناك مجموعة من القواعد والاعتبارات التي يجب مراعاتها في اختبارات الشهادات الفنية للقبول بالجامعات وهي كالآتي:

اعتبارًا من دفعة عام ٢٠٢٥ من الطلاب الحاصلين علي الدبلومات والمعاهد الفنية والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ أصبحت فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام ٢٠٢٥ هي فرصة واحدة فقط خلال عامين متتاليين تحسب ابتداء من عام حصول الطالب علي المؤهل والعام الذي يليه.

بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الدبلومات والمعاهد الفنية عام ٢٠٢٤ يسمح لهم بفرصة أخرى وأخيرة للتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام ٢٠٢٥ للالتحاق بالكليات المعنية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

عدم السماح للطلاب الحاصلين على الدبلومات المدارس الفنية (نظام الثلاث سنوات) ودبلومات المدارس والمعاهد الفنية (نظام الخمس سنوات) دفعة ٢٠٢٤ والذين تم ترشيحهم بالفعل عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إلى إحدى الكليات التي يتم إجراء اختبارات الدبلومات والمعاهد لها (التجارة - الزراعة - الحقوق - الهندسة) بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، ويتم التأكد من ذلك بقيام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بموافاة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ببيانات الطلاب الذين يتم ترشيحهم لهذه الكليات سنويًا من هذه الفئة من الطلاب لإدراجها بالبرنامج الخاص بالتقدم لهذه الاختبارات.

قواعد اختبارات المعاهد السنتين بعد الثانوية والدبلومات نظام 5 سنوات

قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على (المعاهد الفنية التجارية ونظائرها بكليات التجارة بالفرقة الثانية، والمعاهد الفنية التجارية شعبة القانون ونظائرها بكليات الحقوق بالفرقة الأولى) بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وفقًا لنظامي الدراسة (الانتظام - الانتساب الموجه).

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