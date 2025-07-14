الصيدلة الإكلينيكية تنظم يومًا تثقيفيًا لأطفال السكري وذويهم في مستشفى قنا العام

نظّم فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى قنا العام، يومًا تثقيفيًا مخصصًا لأطفال مرضى السكري وذويهم، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام.

وذلك في إطار اهتمام مستشفى قنا العام بالتثقيف الطبي المستمر وتعزيز الوعي الصحي لدى المرضى.

وتضمّن البرنامج عددًا من المحاضرات العلمية والتوعوية التي قدمها نخبة من الأطباء المتخصصين، وهم:الدكتورة منى أبو القاسم، استشاري طب الأطفال، والدكتور محمود ناجح، استشاري التغذية العلاجية وطب الأطفال، حيث تم خلال اللقاء توضيح أسس التغذية السليمة والمتابعة الطبية اللازمة للأطفال المصابين بالسكري.

دمج الجانب النفسي والدعم المعنوي

كما اشتمل اليوم على فقرة ترفيهية للأطفال المشاركين، حرصًا على دمج الجانب النفسي والدعم المعنوي ضمن فعاليات البرنامج.

وشهدت الفعالية توزيع الطبعة الأولى من كتيب “أنا بطل سكر”، والذي أعدّه فريق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى، ويضم:دكتورة سماح أحمد، دكتورة هند فوزي، دكتورة آية يحيى، ودكتور محمد مبارك، وذلك بهدف تقديم دليل مبسط وشامل يساعد الأطفال وذويهم على التعامل مع المرض بشكل أفضل وتحقيق أعلى درجات التعايش الآمن.

يأتي هذا اليوم التثقيفي ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تسعى إدارة مستشفى قنا العام إلى تنظيمها بصفة دورية، دعمًا لصحة المرضى وتفعيلًا لدور التثقيف الدوائي والمجتمعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.