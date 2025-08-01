مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق بحيرة قارون بالفيوم

لقى شاب من الفيوم مصرعه، وأصيب 2 آخرين بينهما سيدة، في حادث تصادم بين دراجتين بخارية وسيارة ملاكي، على طريق بحيرة قارون السياحي أمام مدخل قرية رحيل بدائرة قسم شرطة مركز سنهور القبلية، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

سباق الموت على طريق بحيرة قارون

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز سنهور القبلية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين بخارية وسيارة ملاكي، على طريق بحيرة قارون السياحي، امام مدخل قرية رحيل، بدائرة المركز، ووجود جثة ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أنه أثناء سباق بين قائدي الدراجتين، اختل توازنهما فاصطدما بسيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع قائد إحدي الدراجتين وإصابة آخر، كما أصيبت سيدة كانت بصحبة زوجها قائد السيارة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، والمصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة سنهور القبلية، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، وانتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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