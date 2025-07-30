إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 8 أشخاص من الفيوم، بجروح وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، مساء اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، في الأراضي الزراعية المجاورة لطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي، في نطاق مركز سنورس.

انقلاب سيارة ميكروباص

كان قد تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد حسني مريز، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص ووجود مصابين، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة التي تسببت في اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة في الأراضي الزراعية المجاورة للطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولى التحقيق.

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