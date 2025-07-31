وكيل وزارة الصحة الجديد بالفيوم يتفقد مركز غسيل الكلى بالمستشفى العام

تفقد الدكتور أيمن عباس وكيل وزارة الصحة الجديد بمحافظة الفيوم، مستشفى الفيوم العام شملت الجولة مبنى الكلى الجديد وغرف الاستقبال (الفرز والجراحة والعظام والأطفال) والأشعة العادية ووحدة تفتيت الحصوات، ووجه بزيادة أعداد عمال النظافة، وطلب من أفراد الأمن تنظيم دخول الأهالي مع المرضى (فرد واحد فقط مع المريض).

مركز الغسيل الكلوي بمستشفي الفيوم العام

يذكر أن مركز علاج أمراض الكلى بمستشفى الفيوم العام، مقام على مساحة 850 مترًا مربعا، وبتكلفة بلغت وقت إقامته 35 مليون جنيه، ويضم مركز علاج الكلى بمستشفى الفيوم العام 44 ماكينة غسيل كلوي، منها 6 ماكينات " HDF للغسيل البطيئ ذو الكفاءة العالية، وهي مخصصة لمرضى القلب والكبد والذبحة الصدرية والشرايين التاجية وقصور القلب، ويخدم مركز علاج الكلي بمستشفى الفيوم العام 191 مريضًا من المترددين على المستشفى، ومن المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية للمركز 240 مريضًا في الفترة المقبلة.

وبحسب تصريحات الدكتور أحمد رمضان مدير مستشفي الفيوم العام فإن وحدة الكلى بمستشفى الفيوم العام، تستقبل 10 حالات أسبوعيا.

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