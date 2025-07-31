الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل وزارة الصحة الجديد بالفيوم يتفقد مركز غسيل الكلى بالمستشفى العام

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة بالفيوم، فيتو

تفقد الدكتور أيمن عباس وكيل وزارة الصحة الجديد بمحافظة الفيوم، مستشفى الفيوم العام شملت الجولة مبنى الكلى الجديد وغرف الاستقبال (الفرز والجراحة والعظام والأطفال) والأشعة العادية ووحدة تفتيت الحصوات، ووجه بزيادة أعداد عمال النظافة، وطلب من أفراد الأمن تنظيم دخول الأهالي مع المرضى (فرد واحد فقط مع المريض).

مركز الغسيل الكلوي بمستشفي الفيوم العام 

يذكر أن مركز علاج أمراض الكلى بمستشفى الفيوم العام، مقام على مساحة 850 مترًا مربعا،  وبتكلفة بلغت وقت إقامته  35 مليون جنيه، ويضم  مركز علاج الكلى بمستشفى الفيوم العام 44 ماكينة غسيل كلوي، منها 6 ماكينات " HDF   للغسيل البطيئ ذو الكفاءة العالية، وهي مخصصة لمرضى القلب والكبد والذبحة الصدرية والشرايين التاجية وقصور القلب، ويخدم مركز علاج الكلي بمستشفى الفيوم العام 191 مريضًا من المترددين على المستشفى، ومن المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية للمركز 240 مريضًا في الفترة المقبلة.

نجاح ولادة نادرة لتوأمين ملتصقين بمستشفى الفيوم العام

صحة الفيوم: 3 من مصابي التسمم الغذائي بأطسا غادروا المستشفى و5 تحت الملاحظة

وبحسب تصريحات الدكتور أحمد رمضان مدير مستشفي الفيوم العام  فإن وحدة الكلى بمستشفى الفيوم العام، تستقبل 10 حالات أسبوعيا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الطاقة الاستيعابية المترددين على المستشفى بمحافظة الفيوم علاج امراض الكلي غسيل الكلى مركز علاج الكلي مركز غسيل الكلى وكيل وزارة الصحة الجديد

مواد متعلقة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

الصحة: مناظرة 3 آلاف حالة من خلال التشخيص «عن بعد» بمستشفيات الحميات

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

وكيل صحة الشرقية يناقش مع صيادلة وحدات الكلى الصناعية دعم مشروع الميكنة

محافظ المنيا: تقديم 110 آلاف خدمة صحية مجانية بالعيادات الخارجية خلال شهر

محافظ الفيوم يتابع أنشطة المبادرة القومية بداية

بروتوكول تعاون بين صحة الدقهلية وطب المنصورة لخفض معدلات الولادات القيصرية

الأكثر قراءة

هالاند: أتحمل خطأ عمر مرموش وأثق في براءة مانشستر سيتي من الانتهاكات المالية

بالأسماء، مدير أمن الأقصر يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط

بعد انتهاء الأزمة بالتراضي، كم كلف رحيل مارسيل كولر خزينة النادي الأهلي؟

رئيس إسكان النواب يكشف الموعد النهائي لصدور تعديلات قانون الإيجار القديم

غدًا، رفع أسعار كوكاكولا وشويبس ومياه دساني في الأسواق

حركة تنقلات موسعة بين ضباط الشرطة ورؤساء المباحث بمديرية أمن بني سويف

مظاهرة للإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب للمطالبة بفتح معبر رفح

سعر القصدير اليوم الخميس

خدمات

المزيد

أحدث تطورات أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 31-7-2025

سعر القصدير اليوم الخميس

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الخميس

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرزها فرنسا وبريطانيا وكندا، 16 دولة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بسعة الرزق وتوفير المال

الإفتاء توضح مدى حث الإسلام على احترام خصوصية الآخرين

«بلى قادرين على أن نسوي بنانه»، محمد سيد طنطاوي يتحدث عن الحياة بعد الموت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads