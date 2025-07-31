سقط عليه سلك كهرباء، مصرع طفل صعقا بالفيوم

لقي طفل من الفيوم مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء تواجده علي طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري بحر يوسف، بالقرب من مدينة الفيوم الجديدة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بمصرع شاب علي طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي نطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الشاب "يوسف أشرف طلبة" 15 سنة، أثناء تواجده بالطريق المشار إليه توفي نتيجة صعق كهربائي بسبب سقوط سلوك من أعمدة إنارة الطريق على الأرض، ولامسه فلقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الفيوم الجديدة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي وتولت التحقيق.

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