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حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الغربي بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الغربي

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

 وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة سوزوكي،  بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة على السيارة، فأدى إلى انقلاب السيارة في نهر الطريق، وتسبب في إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

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وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة.

وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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