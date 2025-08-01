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أخبار مصر

"نعمة المياه مقوم أساس للحياة" موضوع خطبة اليوم الجمعة

خطبة الجمعة،فيتو
خطبة الجمعة،فيتو

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة ١ أغسطس ٢٠٢٥م، الموافق ٧ صفر١٤٤٧ هـ بعنوان: "نعمة المياه مقوم أساس للحياة".

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة بيان عظم نعمة المياه، وأنها المقوم الأساس للحياة، وأنها أرخص موجود وأغلى مفقود، وأن الحفاظ على كل قطرة مياه واجب على كل إنسان.

ويمكن تحميل نص الخطبة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط

 

وزارة الأوقاف تطلق ١٠ قوافل دعوية كبرى اليوم الجمعة 

وتنطلق الجمعة اليوم الموافق ١ من أغسطس ٢٠٢٥م، عشر قوافل دعوية كبرى تنظمها وزارة الأوقاف، تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في نشاط الطفل، وذلك في إطار دور الوزارة في نشر الفكر المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوسيع نطاق التأثير الدعوي والتثقيفي في مختلف المحافظات.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه القوافل تأتي ضمن خطتها الدعوية المتكاملة؛ للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق، لا سيما المناطق الأكثر احتياجًا، ترسيخًا لقيم الانتماء والتعايش، وتفعيلًا لأدوار المسجد في التوعية والتربية، بما يخدم المجتمع ويعزز الأمن الفكري.

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