نجاح ولادة نادرة لتوأمين ملتصقين بمستشفى الفيوم العام

قال الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن فريقًا طبيًّا من قسم النساء والتوليد بمستشفى الفيوم العام نجح في التعامل مع حالة نادرة حامل في توأمين ملتصقين (Conjoined Twins)، وكان تم تشخيص الحالة مبكرًا خلال المتابعة بالسونار، وتبين وجود جنينين ملتصقين من منطقة الصدر والبطن.

تفاصيل حالة ولادة نادرة

ولفت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إلى أنه تم تجهيز الحالة بشكل كامل من حيث التحاليل والفحوصات الدقيقة، وتحضير فريق طبي متعدد التخصصات، والتنسيق مع قسم الأطفال الجراحين والعناية المركزة وتمت الولادة القيصرية بنجاح، وتم استخراج التوأم الملتصق في حالة مستقرة مبدئيًّا، مع استكمال التقييم الطبي والجراحي للحالة داخل حضّانات الأطفال بالمستشفى.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالفيوم الشكر والتقدير لفريق أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى الفيوم العام، والفريق مكون من الأطباء نورا الربيعي ومحمد شعبان وصفاء محمد وأسراء يوسف وآلاء عادل وحسين غيث وطاهر محمود ومصطفى محمد وطبيب التخدير سيد أبو النور والدكتور أحمد أبو الحسب أخصائي جراحة الأطفال.

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