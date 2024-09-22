رئيس مياه القناة: الانتهاء من إصلاح تسريب خط غسيل محطة سرابيوم المرشحة (صور)

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اليوم الأحد، عن تمكن الشركة من اصلاح تسريب مياه خط غسيل محطة سرابيوم المرشحة قطر 10 بوصة، بالإضافة الي تطهير الخط وتم تشغيل المحطة وضخ المياه للمواطنين في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة.

العامل الفورى مع البلاغ

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتم التعامل مع الأعطال والكسور المفاجئة فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات.

جانب من أعمال الاصلاح، فيتو

الانتقال الفورى لفرق الشركة

وينتقل مهندسى وفنيى وعمال الشركة الي مكان البلاغ ويتم إصلاحها فورا وفي مدة زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لافتا على التجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات.

جانب من أعمال الاصلاح، فيتو

استمرار عمليات الاحلال والتجديد

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، استمرار عمليات إحلال وتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، في عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك لتقليل فاقد المياه، والاستمرار في تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين".

اصلاح الأعطال المفاجئة

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم إصلاح أعطال مفاجئة في خط 4 بوصة بقرية الأبطال طريق الهدى بالقنطرة شرق، كما تم الانتهاء من إصلاح خط 8 بوصة بمدينة المستقبل، كما تم إيقاف محطة عين غصين 2، وذلك للبدء في عملية رشم ودهان الحاويات والخزان العلوى، وتم إيقاف محطة مياه عين غصين الكبرى بسبب ارتفاع العكاره، وذلك لوجود تكريك بالترعة، كما تم توفير عدد من سيارات نقل المياه النظيفة للمنطقة المتأثرة.