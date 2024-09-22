الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مياه القناة: الانتهاء من إصلاح تسريب خط غسيل محطة سرابيوم المرشحة (صور)

جانب من أعمال الاصلاح،
جانب من أعمال الاصلاح، فيتو

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اليوم الأحد، عن تمكن الشركة من اصلاح تسريب مياه خط غسيل محطة سرابيوم المرشحة قطر 10 بوصة، بالإضافة الي تطهير الخط وتم تشغيل المحطة وضخ المياه للمواطنين في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة. 

رئيس مياه القناة: استمرار الصيانة الدورية لمحطات الإقليم

رئيس "مياه القناة" يتفقد المحطات بمحافظات الإقليم (صور)

العامل الفورى مع البلاغ 

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتم التعامل مع الأعطال والكسور المفاجئة فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات. 

جانب من أعمال الاصلاح، فيتو

الانتقال الفورى لفرق الشركة

وينتقل مهندسى وفنيى وعمال الشركة الي مكان البلاغ ويتم إصلاحها فورا وفي مدة زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لافتا على التجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات. 

جانب من أعمال الاصلاح، فيتو

استمرار عمليات الاحلال والتجديد 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، استمرار عمليات إحلال وتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، في عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك لتقليل فاقد المياه، والاستمرار في تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين".  

اصلاح الأعطال المفاجئة 

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم إصلاح أعطال مفاجئة في خط 4 بوصة بقرية الأبطال طريق الهدى بالقنطرة شرق، كما تم الانتهاء من إصلاح خط 8 بوصة بمدينة المستقبل، كما تم إيقاف محطة عين غصين 2، وذلك للبدء في عملية رشم ودهان الحاويات والخزان العلوى، وتم إيقاف محطة مياه عين غصين الكبرى بسبب ارتفاع العكاره، وذلك لوجود تكريك بالترعة، كما تم توفير عدد من سيارات نقل المياه النظيفة للمنطقة المتأثرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسماعيلية مياه الشرب الصرف الصحي مياة القناة عطل القناة لمياه الشرب والصرف

مواد متعلقة

2250 مستفيدة من الحملة التنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية في الإسماعيلية (صور)

رئيس مياه القناة: استمرار الصيانة الدورية لمحطات الإقليم

مياه القناة: الانتهاء من إصلاح هبوط خط انحدار أبو عطوة بالإسماعيلية (صور)

رئيس مياه القناة يتفقد أعمال الإحلال والتجديد بمحطات الإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 علمي بنات، التمريض 88.92% والعلوم 86.46% والإعلام 80.77%

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

حسن مصطفى يقبل استقالة عضوي مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

«الجمارك» تكشف حقيقة رفع قيمة فك الحظر الجمركي على سيارات المعاقين

تنسيق جامعة الأزهر 2024، الحد الأدنى للقبول بكليات القسم العلمي

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 أدبي بنات، الإعلام 82.38% والتجارة 64.44%

منوعات

المزيد

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22- 9- 2024 في الأسواق

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

تنسيق جامعة الأزهر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرزق والازدهار في الحياة

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

عالم بالأزهر: تهذيب النفس والقرب من الله جوهر التصوف الحقيقي

المزيد
الجريدة الرسمية