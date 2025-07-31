احتفالا بذكرى التأميم، رئيس هيئة قناة السويس يفتتح محطة مياه 26 يوليو بالإسماعيلية

افتتح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، محطة مياه الشرب الجديدة "٢٦ يوليو" بمدينة الإسماعيلية، وذلك على هامش الاحتفال بذكرى تأميم قناة السويس، حيث تم تنفيذها على نفقة الهيئة وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم مشروعات التنمية وتحسين جودة الحياة بالمحافظة، وذلك خلال احتفالية الهيئة بذكرى تأميم قناة السويس.

تفاصيل افتتاح هيئة قناة السويس لمحطة مياه 26 يوليو

وجاء افتتاح المحطة بالتزامن مع احتفالات هيئة قناة السويس بذكرى تأميم القناة، لتؤكد الهيئة دورها الوطني والمجتمعي، ليس فقط في دعم الاقتصاد المصري من خلال المجرى الملاحي، بل أيضًا في تنفيذ مشروعات خدمية حيوية تخدم المواطن مباشرة.

إضافة قوية للمحطات

وأكد الفريق أسامة ربيع، خلال مراسم الافتتاح، أن محطة مياه ٢٦ يوليو تمثل إضافة قوية لمنظومة مياه الشرب بالإسماعيلية، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 180 ألف متر مكعب يوميًا، ما يسهم في توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين، وتحسين الضغوط بشبكات المياه، خاصة في المناطق التي كانت تعاني ضعفًا في الخدمة وتكفي للاستهلاك مدينة الإسماعيلية حتى عام 2036.

تمويل ذاتى من هيئة قناة السويس

وأضاف أن تنفيذ المحطة جاء بتمويل ذاتي من الهيئة ودون تحميل الدولة أي أعباء مالية، وهو ما يعكس حرص هيئة قناة السويس على القيام بدورها التنموي والمجتمعي في نطاق مدن القناة، مؤكدًا أن الهيئة تسعى دائمًا إلى أن تكون شريكًا فاعلًا في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المعايير الفنية والبيئية، وبمعدلات إنجاز قياسية.

ويُعد هذا المشروع واحدًا من عدة مشروعات تنموية كبرى تنفذها هيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية، وتشمل محطات مياه وكباري عائمة ووحدات بحرية حديثة، وذلك في إطار رؤية الهيئة لتوسيع نطاق خدماتها المجتمعية.

ومن المتوقع أن تُحدث المحطة الجديدة نقلة نوعية في خدمة مياه الشرب بمدينة الإسماعيلية، لتخدم عشرات الآلاف من المواطنين وتُسهم في تقليل شكاوى ضعف أو انقطاع المياه في بعض المناطق.

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