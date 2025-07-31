محافظ القاهرة يفتتح بازار القاهرة السابع

افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض " بازار القاهرة السابع " بمجمع السوق الحضاري بالحي العاشر بمدينة نصر، والذي تقيمه المحافظة في الفترة من ٣١ حتى ٢ أغسطس الجارى بمشاركة ١٠٠ عارض.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع أحياء العاصمة، لافتًا إلى أن البازار يقدم مستلزمات الأسرة المتنوعة بأسعار تنافسية، كما يضم البازار عددا كبيرا من الحرفيين المتخصصين في المنتجات اليدوية.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذه الأسواق تدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجع المنتجين المحليين على تقديم منتجات عالية الجودة تنافس المنتجات المستوردة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تهدف إلى اقامة سلسلة من المعارض على مدار العام لدعم تسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والأسر المنتجة، وأصحاب الحرف اليدوية، وصغار المنتجين لتحسين دخولهم وتحقيق الاستدامة.

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