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محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير ميدان الخمسين بالمعادي

تطوير ميدان الخمسين،
تطوير ميدان الخمسين، فيتو
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 افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال تطوير ميدان الخمسين بالمعادي والتى تمت فى إطار المشاركة المجتمعية بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

 

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 وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى لزيادة الرقعة الخضراء بها، مع الحفاظ على النباتات الموجودة لتحسين نوعية الهواء، وجودة الحياة المقدمة للمواطنين باعتبارها أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدنى مؤكدًا أن المجتمع المدنى شريك فاعل في التنمية التي تجري على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن أساس النجاح في الإدارة المحلية يأتي من القدرة على تفعيل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني.

 

تطوير ميدان الخمسين بالمعادى

 وميدان الخمسين عبارة عن صينية (دائرة ) تبلغ مساحتها حوالي ٨٠٠٠م٢، ويقع بين حى المعادى وحى البساتين، وشملت أعمال التطوير التى قامت بها إحدى مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إنشاء مشايات، وزراعة حوالي ٧٠ ألف نبتة، وشتلات، وأشجار، بالإضافة إلى عمل أعمدة ديكورية حول الميدان.

رافق محافظ القاهرة خلال الافتتاح م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة، وممثلى المجتمع المدنى بمنطقة المعادى والاحياء المحيطة بها.

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