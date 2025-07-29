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أخبار مصر

محافظ القاهرة: لجنة هندسية لمعاينة عقار مصر الجديدة المحترق

حريق عقار مصر الجديدة،
حريق عقار مصر الجديدة، فيتو

أشرف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة  على أعمال إطفاء الحريق الذى نشب بالعقار رقم ٢ شارع الدلتا مع المنصورى بحي مصر الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات، وتقوم حاليًا بأعمال التبريد.

 

 

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لجنة هندسية لمعاينة عقار مصر الجديدة

 

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

 

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن بالدور الأرضي في عقار مكون من أرضى و٣ أدوار مخازن أدوات كهربائية،  وامتد إلى باقي المبنى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء بتواجد  ٦ سيارات إطفاء  مع ٣ سيارات إسعاف.

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