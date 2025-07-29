محافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدان تطوير حديقة الأزبكية

تفقد اللواء أ. ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الاستعدادات النهائية لأعمال التطوير التى تقوم بها وزارة الإسكان بحديقة الأزبكية، ومنطقة المكتبات تمهيدًا لافتتاحها قريبًا ضمن جهود استعادة المظاهر الأثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي، وتعزيز الأهمية السياحية لها، وإعادة تطوير وتخطيط المنطقة كمنطقة سياحية ثقافية.



شارك فى الجولة اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. عبد الله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وعدد من قيادات وزارة الإسكان والمحافظة.

تطوير حديقة الأزبكية

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجداول الزمنية المخطط لها.

وأكد محافظ القاهرة على حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للانتهاء من أعمال التطوير.

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