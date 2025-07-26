10 طرق بسيطة لتعزيز نمو الشعر من المنزل

تعتبر سرعة نمو الشعر من الأمور التي تشغل بال الكثيرين، فبينما ينمو الشعر بمعدل يتراوح بين 4 إلى 6 بوصات سنويًا، وبوجود حوالي 80% من الشعر في مرحلة النمو النشط في أي وقت، يتساءل البعض عما إذا كان هناك طرق لتسريع هذه العملية.

عوامل مؤثرة على نمو الشعر

وأكدت الدكتورة ويلما بيرفيلد، طبيبة الأمراض الجلدية لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أنه لا يوجد "علاج سحري" لنمو الشعر، ولكن هناك عوامل تتعلق بنمط الحياة والتغذية يمكن أن تدعم صحة وطول الشعر.

كيفية تعزيز نمو الشعر

لتحفيز نمو الشعر، توصي الدكتورة بيرفيلد باتباع نهج يجمع بين تغييرات في نمط الحياة وتناول الفيتامينات الضرورية، وفيما يلي أبرز هذه التوصيات:

1. التغذية المتوازنة أساس النمو الصحي

يؤثر النظام الغذائي بشكل مباشر على صحة الشعر وسرعة نموه، لذا، يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات، خصوصًا فيتامينات A، B، C، D، وE، بالإضافة إلى البروتين والحديد، فهذه العناصر الغذائية تساهم في نمو شعر أقوى وأسرع.

وإذا كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا صرفًا، فمن المهم التأكد من الحصول على جميع أنواع البروتين والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ويمكن للطبيب أو أخصائي التغذية المساعدة في وضع خطة غذائية متوازنة

2. المكملات الغذائية لدعم إضافي

رغم أن النظام الغذائي المتوازن هو الأفضل لضمان الحصول على العناصر الغذائية، يمكن التفكير في تناول مكملات غذائية لدعم النمو، مثل:

فيتامينات B: ضرورية لصحة الشعر.

الحديد: نقصه قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

أحماض أوميغا 3 الدهنية: تدعم صحة فروة الرأس والشعر.

فيتامين D: يلعب دورًا في دورة نمو الشعر.

الزنك: مهم لنمو وإصلاح أنسجة الشعر.

3. البيوتين والكولاجين

يُعتبر كل من البيوتين (فيتامين B7) والكولاجين من المكملات الشائعة لتقوية الشعر (وكذلك الأظافر والبشرة)، وقالت الدكتورة بيرفيلد: "البيوتين يحسن نمو الشعر ويساعد في علاج الالتهابات. تستفيد من ذلك بصيلات الشعر والبشرة والأظافر." يمكن الحصول على فيتامين B7 من الأطعمة مثل البيض، الأسماك، اللحوم، البذور، المكسرات، البطاطا الحلوة، البروكلي، والقرنبيط، أو من خلال فيتامينات B المركبة.

أما الكولاجين، فهو بروتين يدعم صحة البشرة والغضاريف والعظام والأنسجة الضامة، وتشير الدكتورة بيرفيلد إلى أن مكملات الكولاجين قد يكون لها بعض الفوائد، ولكن هناك حاجة لمزيد من البحث لتأكيد ذلك.

4. تجنب المواد الكيميائية القاسية

تُسبب العلاجات الكيميائية القاسية مثل تبييض الشعر، واستخدام وصلات الشعر، أو المنتجات التي تحتوي على الكحول، أضرارًا جسيمة لبصيلات الشعر، مما يضعفه ويعيق نموه.

5. الاعتدال في التصفيف الحراري

يؤثر الاستخدام المفرط لأدوات التصفيف الحرارية (مثل مجفف الشعر ومكواة الفرد) على صحة الشعر ونموه، ويُنصح بتجنب التصفيف المتكرر بهذه الأدوات، وفي حال الضرورة، يجب استخدام واقي الحرارة قبل التصفيف.

6. فهم طبيعة شعركِ

لكل نوع شعر (ناعم، خشن، مجعد، مصبوغ) احتياجاته الخاصة، على سبيل المثال:

الشعر الجاف، يُغسل بشكل أقل تكرارًا ويستخدم بلسمًا أثقل.

الشعر الناعم أو المجعد جدًا، يكون أكثر عرضة للتلف، ويجب تجنب تمشيطه وهو مبلل واستخدام منتجات مصممة خصيصًا لنوعه.

7. قص الأطراف بانتظام

قد يبدو قص الأطراف غير منطقي لمن يرغبون في إطالة شعرهم، لكنه ضروري، فقالت الدكتورة بيرفيلد: "قص الأطراف بانتظام يمنع الشعر من التكسر والقصر أكثر، وتتطاير أطراف الشعر المتقصفة على ألياف الشعر مثل تمزق في جواربكِ. يجب قصها."

8. العناية بفروة الرأس

توصي الدكتورة بيرفيلد بالبحث عن جذور أي مشكلة في فروة الرأس، موضحة: "إذا كانت فروة رأسكِ تُسبب الحكة أو التقشر، فهذا يُترجم إلى التهاب، مما يُوقف نمو الشعر، أما إذا كانت فروة رأسكِ صحية، فسيكون شعركِ في أفضل حالاته."

للحفاظ على صحة فروة الرأس، يمكن استخدام الشامبوهات المضادة للقشرة أو تجنب الشامبو والبلسم ذات العطور القوية التي قد تهيج البشرة الحساسة.

9. إدارة التوتر

يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى زيادة مستويات الكورتيزول في الجسم، مما يؤثر على نمو الشعر وقد يزيد من تساقطه.

لذا، يُنصح بممارسة أنشطة تخفف التوتر مثل ممارسة الرياضة، قضاء الوقت في الطبيعة، وتقنيات الاسترخاء كالتنفس العميق والتأمل.

10. الحذر من الادعاءات غير المثبتة

رغم انتشار بعض العلاجات المنزلية مثل استخدام ماء الأرز لنمو الشعر، لا يوجد دليل علمي قاطع على فعاليتها، بالرغم من أن بعض الروايات المتناقلة تشير إلى فوائد محتملة لاحتوائه على الإينوزيتول المضاد للأكسدة.

أما بالنسبة لزيت إكليل الجبل، فبعض الأبحاث القديمة تدعم ادعاءات بأنه يساعد على إعادة نمو الشعر.

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