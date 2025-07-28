الإثنين 28 يوليو 2025
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صحة ومرأة

وصفة زيت الخروع والثوم لوقف تساقط الشعر

تساقط الشعر
تساقط الشعر

تساقط الشعر مشكلة شائعة تواجه الكثير من الفتيات بسبب عوامل متعددة مثل التوتر، سوء التغذية، التغيرات الهرمونية، أو استخدام منتجات كيميائية ضارة.

من أفضل العلاجات الطبيعية التي تساعد على الحد من هذه المشكلة الوصفات الطبيعية، لما لهما من خصائص في تقوية البصيلات وتحفيز نمو الشعر.

وصفة زيت الخروع والثوم لوقف تساقط الشعر 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة زيت الخروع والثوم لوقف تساقط الشعر.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

4 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند (اختياري).

طريقة التحضير:-

  • سخني زيت الخروع وزيت الزيتون على نار هادئة لمدة دقيقتين فقط.
  • أضيفي الثوم المهروس إلى الخليط واتركيه لمدة 5 دقائق حتى يفرز زيوته الطبيعية.
  • أزيلي الخليط من على النار واتركيه يبرد، ثم أضيفي زيت جوز الهند إذا رغبتى.
  • صفي الزيت للتخلص من بقايا الثوم.
  • دلكي فروة الرأس بخليط الزيت لمدة 10 دقائق بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية.
  • غطي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة 30–60 دقيقة.
  • اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر.
  • كرري الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • زيت الخروع غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تعزز قوة الشعر وتمنع تساقطه.
  • الثوم يحتوي على الكبريت والفيتامينات التي تحفز نمو الشعر وتزيد من كثافة البصيلات.
  • زيت الزيتون يرطب الشعر ويقلل من تكسره.
وصفة زيت الخروع والثوم لوقف تساقط الشعر 
وصفة زيت الخروع والثوم لوقف تساقط الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهما، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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