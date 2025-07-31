التقديم في كلية الشرطة 2025.. الشروط وخطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.. الداخلية تكشف تفاصيل قبول دفعة جديدة.. وهذه المزايا الخاصـة بقسـم الضُبـاط المُتخصصيـن

أعلنت أكاديمية الشرطة، فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025، وذلك لقبول دفعة جديدة من خريجي الثانوية العامة والأزهرية وخريجي الكليات الجامعية وفقًا لشروط محددة وضوابط صارمة.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2025

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

حسن السير والسلوك، وغير صادر ضده أي حكم جنائي أو مخلة بالشرف.

اجتياز اختبارات القدرات واللياقة البدنية والكشف الطبي والنفسي.

أن لا يقل طول الطالب عن الحد المقرر وأن يتناسب الوزن مع الطول.

النجاح في اختبارات الهيئة.

مواعيد التقديم بكلية الشرطة

أوضحت وزارة الداخلية أن مواعيد التقديم بكلية الشرطة 2025، بدء اليوم الخميس بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الدراسية العام الحالى 2025.

رابط تقديم كلية الشرطة 2025

يمكن للراغبين في الالتحاق التقديم عبر موقع تقديم كلية الشرطة الرسمي، وبعد تسجيل البيانات المطلوبة ورفع الأوراق إلكترونيًا يتم تسجيل الطلب لراغبى الالتحاق بكلية الشرطة.

خطوات التقديم بكلية الشرطة

1. الدخول على موقع تقديم كلية الشرطة 2025.

2. اختيار نوع الشهادة (ثانوية عامة – أزهرية – جامعية).

3. إدخال البيانات الشخصية ورفع المستندات.

4. تحديد موعد الاختبارات وفق الجدول الزمني المتاح.

5. طباعة رقم الجلوس والتوجه لأداء الاختبارات في الموعد المحدد.

اختبارات كلية الشرطة 2025

وتمر مراحل القبول عبر اختبارات القدرات، المقاس، القوام، الكشف الطبي، اللياقة البدنية، السمات، الهيئة، والكشف الطبي المتقدم. وتجري الاختبارات من خلال البوابة رقم 5 بالأكاديمية بدءًا من الساعة 6 صباحًا، مع تخصيص أماكن انتظار مجهزة لأولياء الأمور.

وحرصت وزارة الداخلية على توفير عدة تيسيرات للمتقدمين، من بينها إعلان النتائج والمواعيد على الإنترنت، منافذ لاستخراج المستندات، التصوير الفوتوغرافي، وأماكن استعلام، إضافة إلى خطي اتصال مباشر للاستفسارات: (0224109102) و(02241091).

قواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

- الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية، وذلك بحد أدنى نسبة (65%) لمجموع درجات النجاح لهذا العام (2025)، أو العام السابق (2024)، وتكون مدة الدراسة أربع سنوات دراسية.

- الحاصلون على شهادة الليسانس في الحقوق (ذكور - إناث) وشهادة البكالوريوس في التربية الرياضية (إناث) بتقدير (مقبول فأعلى) لهذا العام (2025) أو العام السابق (2024)، وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين.



- الحاصلون على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تُمثل احتياجًا لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور- إناث) بتقدير (جيد على الأقل) لهذا العام (2025) أو العام السابق (2024) عدا تخصص الطب البشري لهذا العام (2025) أو العامين السابقين (2024 - 2023)، وتكون مدة الدراسة سنة دراسية واحدة.

وذلك في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية، وقرار مجلس إدارة الأكاديمية الصادر بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والبدنية والسمات الشخصية اللازمة للقبول بالكلية.

التقديم من خلال موقع وزارة الداخلية

وأكد مساعد وزير الداخلية أن إجراءات تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة يكون التقديم للالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت بالنسبة لجميع المتقدمين.

المزايا الخاصـة بقسـم الضُبـاط المُتخصصيـن

(الأولـى): يُمنح الطالب طوال فترة دراسته مُكافأة تُوازى المُرتب المُقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه.

• (الثانيـة): يُمنح الخريج شهادة الدبلوم فـى مـواد الشُرطـة.

• (الثالثـة): يُعين الخريج ضابط بهيئة الشُرطة، برُتبـة مـُلازم أول للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.

• (الرابعـة): يتمتع الخريج بكافة المزايا المُقررة لضُباط الوزارة وأهمها:

رعاية صحية بمُستشفيات هيئة الشُرطة للضابط وأُسرتـه.

رعاية رياضية (بالاشتراك في نوادي الشُرطة على مُستوى الجُمهوريـة).

رعاية اجتماعية (المصايف – الحج – العُمرة – الرحلات – إلــخ).

رعاية ثقافية (السماح بالدراسات العُليا والبعثات).

• (الخامسة): تمكين المقبولين بالكلية في تخصص الطب البشري من التسجيل بالدراسات العليا بالجامعات المصرية خلال فترة دراستهم بالكلية.

• (السادسة): تمكين خريجي قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من التقدم للحصول على إحدى الدبلومات في علوم الشرطة التي تمنحها كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، وفقًا للقواعد المنظمة والمعمول بها في هذا الشأن.

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