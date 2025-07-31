بدء التقديم لكلية الشرطة 2026، الداخلية تفتح باب القبول للحاصلين على الثانوية العامة والجامعات

تبدأ وزارة الداخلية، اليوم الخميس، فتح باب التقديم الإلكتروني لكلية الشرطة للعام الدراسي 2025-2026، للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وخريجي الجامعات، عبر موقع الوزارة الرسمي.

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية بحد أدنى 65% للعام الحالي أو السابق، بالإضافة إلى الحاصلين على ليسانس الحقوق "ذكور وإناث"، وبكالوريوس التربية الرياضية "إناث"، والمؤهلات الجامعية المطلوبة من الوزارة، بتقديرات تتراوح بين "مقبول" و"جيد" بحسب التخصص.

مواعيد التقديم كلية الشرطة 2026

وأوضح مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، أن التقديم متاح للثانوية العامة والمعادلة، الأزهرية، شهادات الثانوية من الخارج، الدبلومات الأجنبية، مدارس المتفوقين، وحملة ليسانس الحقوق والتربية الرياضية 2024، والمؤهلات الجامعية المطلوبة. وبدأ التقديم من 22 يوليو حتى 14 أغسطس لطلاب الثانوية العامة 2024 وخريجي الجامعات القدامى، بينما يُفتح الباب من 31 يوليو وحتى 28 أغسطس لطلاب ثانوية العامة 2025 والدور الثاني، بشرط تقديم شهادة المعادلة لأصحاب الشهادات الأجنبية.

أما بالنسبة لحملة المؤهلات العليا "بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه"، فالتقديم مستمر من 31 يوليو وحتى 11 سبتمبر 2025، من خلال موقع الوزارة.

وأكد مساعد الوزير أن من بين الشروط الأساسية للقبول: الجنسية المصرية من أبوين مصريين دون تجنس، حسن السيرة والسمعة، عدم صدور حكم جنائي أو الفصل من خدمة حكومية، إضافة إلى اجتياز الكشف الطبي والبدني والنفسي والسمات الشخصية.

شروط كلية الشرطة 2026

يشترط للطلاب الحاصلين على الثانوية ألا يقل الطول عن 170 سم، وألا يتجاوز السن 22 عامًا في أول أكتوبر 2025، مع وزن لا يتجاوز "الطول - 90". وبالنسبة لخريجي الجامعات، يجب ألا يقل الطول عن 168 سم للذكور و160 سم للإناث، وألا يزيد السن عن 28 عامًا لليسانس أو البكالوريوس، 30 للماجستير، و35 للدكتوراه، ولا يُشترط عدم الزواج.

اختبارات كلية الشرطة 2026

تمر مراحل القبول عبر اختبارات القدرات، المقاس، القوام، الكشف الطبي، اللياقة البدنية، السمات، الهيئة، والكشف الطبي المتقدم. وتجري الاختبارات من خلال البوابة رقم 5 بالأكاديمية بدءًا من الساعة 6 صباحًا، مع تخصيص أماكن انتظار مجهزة لأولياء الأمور.

وحرصت وزارة الداخلية على توفير عدة تيسيرات للمتقدمين، من بينها إعلان النتائج والمواعيد على الإنترنت، منافذ لاستخراج المستندات، التصوير الفوتوغرافي، وأماكن استعلام، إضافة إلى خطي اتصال مباشر للاستفسارات: (0224109102) و(02241091).

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