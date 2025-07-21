كل ما تريد معرفته عن التقديم في كلية الشرطة.. إجراءات وشروط الالتحاق ومواعيد التقديم والاختبارات المقررة.. تخصصات قسم الضباط المتخصصين

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قُبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى (2025/2026).

قواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

- الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية، وذلك بحد أدنى نسبة (65%) لمجموع درجات النجاح لهذا العام (2025)، أو العام السابق (2024)، وتكون مدة الدراسة أربع سنوات دراسية.



- الحاصلون على شهادة الليسانس في الحقوق (ذكور - إناث) وشهادة البكالوريوس في التربية الرياضية (إناث) بتقدير (مقبول فأعلى) لهذا العام (2025) أو العام السابق (2024)، وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين.



- الحاصلون على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تُمثل احتياجًا لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور- إناث) بتقدير (جيد على الأقل) لهذا العام (2025) أو العام السابق (2024) عدا تخصص الطب البشري لهذا العام (2025) أو العامين السابقين (2024 - 2023)، وتكون مدة الدراسة سنة دراسية واحدة؛ وذلك في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية، وقرار مجلس إدارة الأكاديمية الصادر بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والبدنية والسمات الشخصية اللازمة للقبول بالكلية.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2026

وكشف مساعد وزير الداخلية اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية، عن شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2026.

(أولًا): بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية:

(1): أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.

(2): أن يكون محمود السيرة حسن السُمعة.

(3): ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

(4): ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي.

(5): أن يكون مُستوفيًا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، وفقًا لما يلي:

(أ): ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2025 عن 22 سنة ميلادية.

(ب): ألا يقل طول القامة عن 170 سم.

(ج): ألا يزيد الوزن عن (طول القامة – 90).

(د): أن يجتاز بنجاح الكشوف والإختبارات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.

(6): ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

بالنسبة للحاصلين على شهادة (الليسانس في الحقوق "ذكور – إناث" – الحاصلات على البكالوريوس في التربية الرياضية "إناث"

ذات الشروط السابقة الواردة بالبنود من (1: 4)، بالإضافة إلى ما يلي:

• (5): أن يكون مُستوفيًا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، وفقًا لما يلي:

(أ): ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2025 عن 28 سنة ميلادية.

(ب): ألا يقل طول القامة عن ("168" سم للذكور – "160" سم للإناث).

(ج): ألا يزيد الوزن عن (طول القامة – 90).

(د): أن يجتاز بنجاح الكشوف والإختبارات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.

• (6): أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية.

(ثالثًا): الحاصلين على المؤهلات الجامعية قسم الضباط المتخصصين

ذات الشروط السابقة الواردة بالبنود من (1: 4)، بالإضافة إلى أن يكون مُستوفيًا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، وفقًا لما يلي:

(أ): ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2025 عن 28 سنة ميلادية للحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها، و35 سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

(ب): ألا يقل طول القامة عن ("165" سم للذكور – "160" سم للإناث).

(ج): ألا يزيد الوزن عن (طول القامة – 90).

(د): أن يجتاز بنجاح الكشوف والإختبارات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.

• (6): أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية.

التخصُصات الجامعية المطلوبة قسم الضباط المتخصصين

1. الطب البشري (دكتوراه - ماجستير) والتى تضم جراحة عامة ذكور وإناث - جراحة مخ وأعصاب - جراحة قلب وصدر - جراحة المسالك البولية والتناسلية - جراحة قلب وأوعية ودموية - جراحة عظام - جراحة أورام - جراحة التجميل - جراحة الوجه والفكين - قلب وأوعية ودموية - قسطرة قلب - أمراض باطنة - جهاز هضمي ومناظير

- أمراض صدرية- الرعايات المركزة - أورام - عظام - جلدية وتناسلية - نفسية وعصبية - أطفال - جراحة أطفال - رعاية مركزة أطفال - أمراض نساء وتوليد - أنف وأذن وحنجرة - أمراض كلى - تخدير - رمد - استقبال وطوارئ -معمل - تحاليل طبية -أشعة -المسالك البولية - أمراض الدم - سمعيات - تخاطب - معمل باثولوجى -غدد صماء وروماتيزم

2. الطب البشري (حديثي التخرج) ذكور وإناث

3. صيدلة إكلينيكية (دكتوراه – ماجستير – بكالوريوس) ذكور وإناث

4. طب بيطري (بكالوريوس) ذكور

5. تمريض (دكتوراه - ماجستير) إناث

بكالوريوس ذكور وإناث

مجموعـة الهندسة

1. الهندسـة (بكالوريوس) حاسبات ( كليات "الهندسة – الحاسبات والمعلومات") ذكور، وتضم اتصالات وإلكترونيات - ميكانيكا سيارات - ميكانيكا قوى - ميكانيكا إنتاج - ميكاترونيكس - كهرباء قوى - مدنى - طبية.

- طرق - بحرية - عمارة

ويكون تخصص الحاسبات: من خريجي كليات الهندسة "نظام 5 سنوات" ونظم المعلومات والحاسبات "نظام 4 سنوات"



التخصصات الأخـرى

الكلية المؤهل الجامعى .. التخصص .. النوع

1. تجارة (بكالوريـوس) محاسبة ذكور

2. زراعة (بكالوريـوس) هندسة زراعية – نباتات الزينة ذكور

3. تربية موسيقية (بكالوريـوس) ـ ذكور

4. فنون تطبيقية (بكالوريوس) الأثاث والتصميم الداخلى ذكور

5. فنون (تطبيقية – جميلة)

(بكالوريـوس) جرافيك ذكور

6. علوم (بكالوريـوس) كيمياء ذكور- ميكروبيولوجى ذكور- فيزياء ذكور- تحاليل طبية ذكور وإناث- علوم طبية ذكور وإناث.

7. اقتصاد وعلوم سياسية (بكالوريـوس) إحصاء – علوم سياسية ذكور

8. آداب (ليسانـس) مكتبات ذكور

9. آداب - تربية (ليسانـس -بكالوريـوس) علم نفس ذكور وإناث

10. لغــــــات (ليسانـس -بكالوريـوس) إنجليزي – فرنسي – إسباني – ألماني - روسي ذكور وإناث

11 إيطالي – تركي – عبري - صينى إناث.



مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة

واستطرد مساعد وزير الداخلية: عن مواعيد بدء التقديم للإلتحاق يكون من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية للعام السابق (2024).

الحاصلون على (الشهادة الثانوية من الخارج - الدبلومات الأجنبية – مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM") للعام السابق (2024).

والحاصلون على شهادة (الليسانس في الحقوق "ذكور- إناث"- بكالوريوس التربية الرياضية "إناث") للعام السابق (2024).

والحاصلون على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس - ليسانس – ماجستير – دكتوراه) في التخصصات التي تمثل إحتياجًا لقطاعات الوزارة للعام السابق (2024) وبالنسبة للطب البشري للعامين السابقين (2023 و2024)، وتبدأ إعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 22/7/2025 حتى يوم الخميس الموافق 14/8/2025.

أما الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية لهذا العام (2025) وطلبة الدور الثاني والحاصلون على (الشهادة الثانوية من الخارج - الدبلومات الأجنبية – مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM") لهذا العام (2025).



مواعيد تقديم خريجى الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية العام الحالى

تبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 31/7/2025 حتى يوم الخميس الموافق 28/8/2025

والحاصلون على شهادة (الليسانس في الحقوق"ذكور- إناث"- بكالوريوس التربية الرياضية "إناث") لهذا العام (2025).

والحاصلون على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس - ليسانس – ماجستير – دكتوراه) في التخصصات التي تمثل احتياجًا لقطاعات الوزارة لهذا العام (2025)، تبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الموافــق 31/7/2025 حتى يوم الخميس الموافق 11/9/2025.

وأكد مساعد وزير الداخلية أن إجراءات تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة يكون التقديم للالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت بالنسبة لجميع المتقدمين.

الاختبارات المقررة للالتحاق بكلية الشرطة

• (1): اختبار القُدرات: هو اختبار مبدئي تحريري يستهدف قياس مستوى ثقافة المُتقدم، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

• (2): اختباري المقاس والقوام:

اختبار المقاس: يتم قياس طول القامة للتأكُد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفي حالة عدم استيفائها ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

اختبار القوام: يتم اختبار القوام للتأكد من تناسب الطول مع الوزن، بما لا يزيد عن (الطول – 90)، ويكون للراسب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

• (3): الكشف الطبي: يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة، ويكون للراسب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

• (4): الكشف النفسي: يتم إجراؤه أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الإختبار.

• (5): كشف السمات: يخضع المُتقدم لبطاريتين لقياس القدرات الذهنية والقيم الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الإختبار.

• (6): اختبار المعلومات العامة عن مصر: عن طريق الحاسب الآلي في دليل المعلومات العامة (يتم تسليمه للمُتقدم قبل الإختبار).

• (7): الاختبار الرياضي: يؤدى المُتقدم عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للراسب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

• (8): الكشف الطبى المتقدم: يمثل المُتقدم أمام لجنة طبية لإجراء كشوفات طبية متقدمة على النحو التالي: موجات صوتية على "القلب – البطن" ورسـم مـخ كهربائي والكشف عن العقاقير والمواد المخدرة ومقياس سمــع تقليدي.

وظائف الكبد والكليتيـن.. تحليل الإيدز وتحليل هرمونات الغدة الدرقية.. تحليل السكر التراكمي وتحليل إنزيم تكسير العضلات.. تحليل صورة دم كاملة.

• (9): لجنة الإختيار (الهيئة): عقب اجتياز المتقدم كافة الاختبارات السابقة بنجاح يمثُل أمام اللجنة المُشكلة للاختيار والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

إجراءات التقدم للالتحاق بكلية الشرطة

- مكان الاختبـارات: يكون الدخول للأكاديمية لإجراء الاختبارات مــن البوابة رقــم (5) إعتبارًا من الساعة 6 صباحًا.

- إجراءات تقديم طلبات الالتحاق:

يتم التقدم للالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg)، وكذا متابعة نتائج الاختبارات المختلفة عليه، حيث يتم إتباع الخطوات الآتيـة:

• بعد الدخول على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت يتم الدخول منه على صفحة أكاديمية الشرطة.

• يقوم المتقدم بإدخال البيانات المطلوبة (الإسم رباعي – الرقم القومي – رقم المحمول)، حيث يتم التحقق من صحة البيانات من خلال المنصة الرقمية المربوطة بقطاع الأحوال المدنية.

في حالة التقدم في يوم سابق للموعد المحدد لفتح باب القبول، تظهر رسالة مدون بها الموعد المحدد للتقدم للكلية.

في حالة التقدم في الموعد المحدد، يتم إحتساب تاريخ الميلاد إلكترونيًا، والتحقق من توافر شرط السن المطلوب، وكذا التحقق من عدم سابقة التقدم في نفس العام.

• حال التحقق مما سبق، يتم تحويل الشاشة إلى أخرى تتضمن عدد من الإختيارات التي تختلف وفقًا لنوع الشهادة أو المؤهل الحاصل عليه المُتقدم، وذلك على النحو التالي:

إذا كان المتقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها أو شهادة دراسة الثانوية الأزهرية: تكون الاختيارات على النحو التالي (دور أول – دور ثان – وافد – دبلومة أجنبية)، ثم يتم تحويل الشاشة إلى أخرى لتدوين رقم الجلوس لمضاهاته بالبيانات الواردة من وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف.

إذا كان المتقدم من الحاصلين على شهادة (الليسانس في الحقوق"ذكور- إناث"- بكالوريوس التربية الرياضية "إناث") للالتحاق بنظام العامين الدراسيين: تكون الاختيارات لتحديد التخصص وبيانات الدراسة.

إذا كان المتقدم من الحاصلين على المؤهلات الجامعية للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين: تكون الاختيارات لتحديد التخصص وبيانات الدراسة.

• عقب إتمام ما سبق، يتم الانتقال إلى شاشة أخرى تتضمن إقرارا إلكترونيا بصحة جميع البيانات المقدمة وتوافر جميع الشروط المطلوبة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة.

• يلي ذلك الانتقال إلى شاشة سداد رسوم مقابل الخدمات الإلكترونية عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

• عقب ورود كود إتمام عملية السداد، يتم الانتقال إلى شاشة محدد بها اللجنة الخاصة بالمُتقدم، ويُطلب منه اختيار يوم من بين ثلاثة أيام لأداء اختبار القدرات، ثم يتم الانتقال إلى شاشة عرض بطاقة التردد التي تحوي (باركود) وموعد أداء الإختبار وزر الطباعة.

• في حالة عدم تمكن المُتقدم من استكمال الإجراءات لعدم توافر أحد الشروط اللازمة للالتحاق بكلية الشرطة، يتم تحويله إلى شاشة يتم من خلالها إعلانه بعدم السماح له بأداء الاختبار الأول، ويحق له استرداد مبلغ مقابل الخدمات الإلكترونية "السابق سداده" بذات وسيلة الدفع الإلكتروني التي تم السداد بها.

• ينوه للمُتقدم بطباعة الإفادة الدالة على قيامه بالتقدم للالتحاق بالكلية والتي تحتوي على (إسم الطالب – رقم القيد – رقم اللجنة – تاريخ إختبار القدرات – تعليمات الأمن) من خلال الموقع المشار إليه.

• ينوه للمُتقدم بضرورة إحضار (عدد 4 صور مقاس " 4x 6 " – شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومي – الشهادات المطلوبة وفقًا لنوع الدرجة العلمية الحاصل عليها وذلك على النحو التالي:

بالنسبة للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية: (أصل شهادة الثانوية أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل).

بالنسبة لطلبة الشهادة الثانوية من الخارج - الدبلومات الأجنبية – مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM": (أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية).

بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية والدرجات العلمية الأعلى: (المؤهل الجامعي – الدرجة العلمية - شهادة الثانوية العامة).

• ينوه للمُتقدم بطباعة نموذج طلب الإلتحاق بالكلية، والقيام بملئ البيانات المطلوبة، على أن يقوم الطالب بإحضار طلب الإلتحاق عند حضوره لمقر الكلية.

• عند حضور المُتقدم للأكاديمية، يسمح له بالدخول من البوابة رقم (5) بعد التحقق من حمله نموذج طلب الالتحاق، والتحقق من شخصيته من خلال بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ثم يتوجه لمنافذ سداد الرسوم للحصول على ملف التقديم.

• يتوجه المُتقدم لمقر لجنته ليتسلم بطاقة التردد بعد ختمها بخاتم اللجنة والتي يسمح له بموجبها بالتردد على الأكاديمية.

• فى ذات اليوم يتوجه الطالب لمقر اختبار القدرات.

• لمعرفة نتيجة اختبار القدرات يتم الدخول على موقع الأكاديمية المشار إليه عن طريق الرقم السري والرقم القومي، وفي حالة النجاح يتم تحديد موعد اختبار (المقاس والقوام).

• في حالة رسوب المُتقدم في اختبار القدرات لا يحق له الإعادة.

• يتوجه المُتقدم إلى مقر لجنة اختبار المقاس وفي حالة اجتيازه بنجاح يتوجه لأداء اختبار القوام.

• في حالة رسوب المُتقدم في اختبار المقاس لا يحق له الإعادة.

• لمعرفة نتيجة القوام يتم الدخول على موقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت.

• في حالة رسوب المُتقدم في اختبار القوام يحق له الإعادة (بدون رسوم) ويتم تحديد موعد الإعادة إلكترونيًا.

• يحضر المُتقدم لأداء الكشف الطبي ومعه بطاقة التردد وعدد (2) صورة شخصية وبطاقة الرقم القومي.

• في حالة رسوب المُتقدم في الكشف الطبي يحق له الإعادة بعد سداد الرسوم المقررة، ويتم تحديد موعد كشف الإعادة من داخل لجنة الكشف الطبي.

• في حالة اجتياز المُتقدم للكشف الطبي يتم تحديد موعد اختبار الطبي النفسي من خلال موقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت.

• في حالة رسوب المُتقدم في الكشف النفسي لا يحق له الإعادة.

• في حالة إجتياز المُتقدم للكشف الطبي النفسي، يتم تحديد موعد للحضور إلى مقر اللجنة الخاصة به لتسليم عدد (4) صورة شخصية وملف التقديم بعد استيفائه وإرفاق كافة المستندات به، وكذا وثائق التعارف، ويتم تحديد موعد إختبار السمات الشخصية (بطارية 1 – بطارية 2) من خلال موقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت.

• عقب إنتهاء المُتقدم من اختبار السمات الشخصية، يتم إجراء اختبار عن طريق الحاسب الآلي في دليل الطالب للمعلومات العامة (في ذات اليوم).

• في حالة إجتياز المُتقدم لبطاريتي السمات الشخصية يتم تحديد موعد الاختبار الرياضي، من خلال موقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت.

• في حالة رسوب المُتقدم في الاختبار الرياضي يحق له الإعادة بعد سداد الرسوم المقررة، ويتم تحديد موعد كشف الإعادة من داخل لجنة الطالب.

• في حالة اجتياز المُتقدم للاختبار الرياضي يتحدد له موعد الكشف الطبي المتقدم، يعقب ذلك تحديد موعد للمثول أمام لجنة الاختيار (الهيئة) حيث تقوم اللجنة بالمفاضلة بين المُتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات السابقة وتوافر فيهم شرط السيرة المحمودة وحسن السمعة لهم ولأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وفقًا للمعايير المنصوص عليها في قانون أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية.



بالنسبة لطلبة الدور الثاني:

• يكون التقدم للالتحاق بالكلية في ذات المواعيد المحددة للطلبة الناجحين في الثانوية العامة، ويسمح لهم بالاستمرار في إجراءات التقدم لاختبارات (القدرات - المقاس – القوام – الطبي – الطبي النفسي) فقط، وتستكمل إجراءات القبول عقب اجتيازهم اختبار الدور الثاني في الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على النسبة المئوية المقررة.

التيسيرات المقدمة للمُتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة

• (1): إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المُتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيرًا على الطلبة وأولياء أمورهم فى مُتابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهُم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشُرطة.

• (2): طباعة كُتيب يحتوى على جميع الخُطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة يحتوي على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم، ويتم تسليمه مع ملف التقديم.

• (3): طباعة دليل الطالب للمعلومات العامة الذي يحتوي على معلومات عن مصر، وأهم المعلومات العامة الضرورية لطالب كلية الشرطة.



• (4): إعداد منفذ لاستخراج صُحف الحالة الجنائية.

• (5): إعداد منفذ لبيــع الطوابـع والدمغـة وكـذا نسـخ الأوراق.

• (6): إعداد منفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري.

• (7): إعداد منفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للإلتحاق.

• (8): تشكيل لجان للاستعلامات على بوابة الأكاديمية (رقم 5) للرد على إستفسارات المترددين.

• (9): إعــداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات (للتيسير على الطلاب والرد على استفساراتهم).

• (10): توفير خطي تليفون مُباشرين لتلقى أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شُروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق.



المزايا الخاصـة بقسـم الضُبـاط المُتخصصيـن

(الأولـى): يُمنح الطالب طوال فترة دراسته مُكافأة تُوازى المُرتب المُقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه.

• (الثانيـة): يُمنح الخريج شهـادة الدبلـوم فـى مـواد الشُرطـة.

• (الثالثـة): يُعين الخريج ضابط بهيئة الشُرطة، برُتبـة مـُلازم أول للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.

• (الرابعـة): يتمتع الخريج بكافة المزايا المُقررة لضُباط الوزارة وأهمها:

رعاية صحية بمُستشفيات هيئة الشُرطة للضابط وأُسرتـه.

رعاية رياضية (بالاشتراك في نوادي الشُرطة على مُستوى الجُمهوريـة).

رعاية اجتماعية (المصايف – الحج – العُمرة – الرحلات – إلــخ).

رعاية ثقافية (السماح بالدراسات العُليا والبعثات).

• (الخامسة): تمكين المقبولين بالكلية في تخصص الطب البشري من التسجيل بالدراسات العليا بالجامعات المصرية خلال فترة دراستهم بالكلية.

• (السادسة): تمكين خريجي قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من التقدم للحصول على إحدى الدبلومات في علوم الشرطة التي تمنحها كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، وفقًا للقواعد المنظمة والمعمول بها في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.