الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

ضبط طفل يقود ميكروباص بالشرقية بعد تداول الواقعة

ضبط طفل يقود ميكروباص
ضبط طفل يقود ميكروباص بالشرقية بعد تداول الواقعة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومًا بصور، وتضمن قيام طفل بقيادة سيارة "ميكروباص" بمحافظة الشرقية، ما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص ومملوكة لوالد الطفل، كما تم ضبط قائد السيارة، وتبين أنه طالب يبلغ من العمر 11 عامًا ومقيم بمحافظة الشرقية.

ضبط طفل يقود ميكروباص بالشرقية 

وبسؤال مالك السيارة، قال إن نجله قاد الميكروباص دون علمه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكها والطفل قائد المركبة. 

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