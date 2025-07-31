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محافظات

تكليف وندب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة أسيوط

رئيس جامعة أسيوط،
رئيس جامعة أسيوط، فيتو

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عددًا من القرارات الجديدة التي شملت تكليف وندب عدد من القيادات داخل كليات الجامعة وبعض المكاتب الإدارية، وذلك في إطار دعم الهيكل الأكاديمي والإداري وتعزيز كفاءة العمل الجامعي.

ففي كلية الطب البيطري، قرر رئيس جامعة أسيوط تكليف الدكتور مؤمن عبد العظيم محمد، الأستاذ بقسم طب الطيور والأرانب، للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما تضمن القرار تكليف الدكتورة إيناس أحمد عبد الحافظ محمود، الأستاذ بقسم الخلية والأنسجة، للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

قرارات جديدة تشمل عدد من القيادات بجامعة أسيوط 

وفي كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، جدد رئيس جامعة أسيوط ندب الدكتور ريمون ميلاد زكي، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعلى المستوى الإداري، شملت القرارات تكليف الدكتور محمد جمعة محمد علي، الأستاذ المساعد بقسم علم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم، للعمل منسقًا مساعدًا لشئون الجامعات العربية بمكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية بالجامعة.

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وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي القيادات التي شملتها القرارات، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، ومؤكدًا على أهمية الالتزام برفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري بجامعة أسيوط، ودعم توجهات الجامعة نحو التميز في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

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