الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة أسيوط: إجراء 57 قسطرة قلبية خلال شهر بالمستشفى العام

فريق أطباء صحة أسيوط،
فريق أطباء صحة أسيوط، فيتو

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط عن نجاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" فى إجراء 57 عملية قسطرة قلبية بوحدة القسطرة بقيادة الدكتور علي جابر رئيس وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام وتحت إشراف الدكتور أمجد يونس مدير مستشفى أسيوط العام خلال شهر يونيو 2025 م. 

المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار

ويأتي ذلك في إطار التكامل البناء وتكاتف الجهود التي تسعى إليه مديرية الصحة بأسيوط بقيادة  الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة في دعمه وتطويره من خلال التعاون والتشارك العلمي بين المديرية وجامعة أسيوط لتنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار.

57 قسطرة خلال شهر يونيو الماضي 

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط أن وحدة القسطرة القلبية بمستشفى أسيوط العام أجرت 57 قسطرة خلال شهر يونيو الماضي  ما بين تشخيصية وعلاجية وبنسبة نجاح 100٪. 

وأشار محافظ أسيوط إلى جهود فريق القسطرة بالوحدة حيث قدمت جميع الكوادر الطبية بالوحدة جهود مضنية داخل الوحدة في سبيل إنجاح تلك العمليات وخروج الحالات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

صحة أسيوط تفحص 53 ألف مواطن للكشف عن الرمد الحبيبي المؤدي للعمى (صور)

صحة أسيوط تعلن وصول أول وحدة مناظير بمستشفى الحميات (صور)

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط على تنفيذ توجهات الوزارة والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط والدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية الدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة، بضرورة القضاء على أي حالات بقوائم الانتظار بالمحافظة والتيسير على المواطنين لحصولهم علي الخدمة الطبية المتميزة.

من جانبه أكد الدكتور علي جابر رئيس وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام إلى أن وحدة القسطرة القلبية بمستشفى أسيوط العام يتم دعمها بصورة دائمة بكافة المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لتقدم خدماتها وتأتى تلك الجهود للارتقاء بالمنظومة الصحية المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الصحة والسكان المبادرة الرئاسية هشام أبو النصر جامعة أسيوط رئيس مجلس الوزراء عملية قسطرة قسطرة القلب قسطرة قلبية قوائم الانتظار مجلس الوزراء محافظة اسيوط مديرية الصحة بأسيوط مستشفي اسيوط مستشفي اسيوط العام وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

استمرار أعمال رصف طريق "ديروط – دشلوط" لرفع كفاءة البنية التحتية

وحدة الطب النووي بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول استخدام المصادر المشعة

محافظ أسيوط يشهد فعاليات مبادرة "بإيدينا نصنع" بمكتبة مصر العامة (صور)

جامعة أسيوط تواصل فعاليات مسابقة "أفضل كلية صديقة للبيئة"

محكمة جنوب أسيوط تستقبل أوراق 7 مرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ

محافظ أسيوط يعتمد الخطة السكانية 2025-2026

رفع 125 طن مخلفات من طريق الشيخ أحمد بقرية بني مر بأسيوط

وكيل التعليم يتابع البرنامج العلاجي بمدارس البداري بأسيوط

الأكثر قراءة

بعد صورة حفل عقد قران حفيد عادل إمام، ساويرس يوجه رسالة خاصة لعائلة الزعيم

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية فى مجموع المواد

مقطع صادم، سائق ميكروباص يثير الرعب في الجيزة، ومطالبات للداخلية بمعاقبته (فيديو)

حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس على الطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان ( فيديو وصور)

ريبيرو يوافق على ضم مصطفى محمد ويطلب حسم الصفقة

"الفرح كان هيبوظ".. ننشر سر غياب الزعيم عن حفل زفاف حفيده

بعد تكرار الحوادث عليه، وزير النقل يتفقد الطريق الإقليمي لتنفيذ تعليمات الرئيس السيسي

ظهر يرقص في حفل خاص، جماهير ليفربول تطالب برحيل نجم الفرق بسبب جوتا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الموز يبدأ من 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بسوء الأحوال الصحية والنفسية

الأوقاف تعقد 317 مجلسًا فقهيا حول "أحكام تناول المسكر والمخدر في الإسلام"

ماذا يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية