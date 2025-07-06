صحة أسيوط: إجراء 57 قسطرة قلبية خلال شهر بالمستشفى العام

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط عن نجاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" فى إجراء 57 عملية قسطرة قلبية بوحدة القسطرة بقيادة الدكتور علي جابر رئيس وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام وتحت إشراف الدكتور أمجد يونس مدير مستشفى أسيوط العام خلال شهر يونيو 2025 م.

المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار

ويأتي ذلك في إطار التكامل البناء وتكاتف الجهود التي تسعى إليه مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة في دعمه وتطويره من خلال التعاون والتشارك العلمي بين المديرية وجامعة أسيوط لتنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار.

57 قسطرة خلال شهر يونيو الماضي

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط أن وحدة القسطرة القلبية بمستشفى أسيوط العام أجرت 57 قسطرة خلال شهر يونيو الماضي ما بين تشخيصية وعلاجية وبنسبة نجاح 100٪.

وأشار محافظ أسيوط إلى جهود فريق القسطرة بالوحدة حيث قدمت جميع الكوادر الطبية بالوحدة جهود مضنية داخل الوحدة في سبيل إنجاح تلك العمليات وخروج الحالات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط على تنفيذ توجهات الوزارة والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط والدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية الدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة، بضرورة القضاء على أي حالات بقوائم الانتظار بالمحافظة والتيسير على المواطنين لحصولهم علي الخدمة الطبية المتميزة.

من جانبه أكد الدكتور علي جابر رئيس وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام إلى أن وحدة القسطرة القلبية بمستشفى أسيوط العام يتم دعمها بصورة دائمة بكافة المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لتقدم خدماتها وتأتى تلك الجهود للارتقاء بالمنظومة الصحية المقدمة للمواطنين.

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