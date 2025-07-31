حملات تموينية مكثفة تضبط سلعًا بدون فواتير وسجائر مخالفة في الشرقية

الإدارة العامة للتجارة الداخلية في محافظة الشرقية برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة على الأنشطة التجارية بمدينة صان الحجر وأسفرت عن تحرير محاضر منها المحضر رقم ( ٤٨٣٢) جنح ضد شونة مواد بناء وتم التحفظ على (٥٢٢ ) كرتونة سيراميك بدون فاتورة والمحضر رقم (٤٨٣١) جنح شونة مواد بناء، وتم التحفظ على (١٢٠٧) كرتونة سيراميك بدن فاتورة.

مركز ومدينة أبوحماد

كما توجهت الحملة إلى مركز أبوحماد والقرين لفحص شكاوي المواطنين، وأسفرت عن تحرير المحضر رقم (١٣١٢١) جنح ضد صاحب شونة مواد بناء، وتم التحفظ على (٢٠٠) شيكارة أسمنت بدون فاتورو رقم (١٣١٢٠) جنح ضد صاحب محل بقالة وتم التحفظ على ٢ قاروصة سجائررقم (١٣١١٩) جنح ضد صاحب محل بقالة وتم التحفظ على سجائر معروضة بسعر ازيد من السعر الرسمي ورقم (١٣١٢٢) جنح ضد صاحب محل بقالة لبيع سجائر بدون فاتورة، وتم التحفظ على قاروصة سجائر.

إدارة تموين كفر صقر

وقامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة د ابراهيم سلام مدير الإدارة بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الأسواق بدائرة الإدارة، وأسفرت عن تحرير ثمان محاضر منهم المحضر رقم (8587 ) جنح كفر صقر لحيازتة (طن) سكر بدون فواتير دالة على مصدرها والمحضر رقم ( 8588 ) جنح كفر صقر لحيازة (180 )زجاجة زيت (15) كرتونة بكل كرتونة (12) زجاجة بدون فواتير داله على مصدرها ورقم (8477 ) جنح كفر صقر ضد تاجر تمويني لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبدوره أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية وذلك للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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