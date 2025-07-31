في تطور مثير، ترامب يعترف لأكبر متبرع يهودي: شعبي بدأ يكره إسرائيل

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأحد كبار المتبرعين اليهود عن أمر خطير للعلاقة بين الأمريكان والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن العلاقة بين الشعبين تنبئ بالخطر، حيث حذر ترامب قائلًا: "شعبي بدأ يكره إسرائيل"، وذلك ما أكدته الصحيفة البريطانية "فاينانشال تايمز".

دونالد ترامب يحذر: شعبي بدأ يكره إسرائيل

وذكرت الصحيفة البريطانية "فايننشيال تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر، مؤخرًا، أحد كبار المتبرعين اليهود في حملته الانتخابية، من أن قاعدته الانتخابية التي دعمته في انتخابات الرئاسة الأمريكية، والتي تدعى "ماجا" MAGA وتحمل شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، بدأت تتحول ضد إسرائيل، وتحمل لها مشاعر الكراهية.

ترامب يحذر من كراهية الأمريكان لإسرائيل، فيتو



وقال الرئيس الأمريكي ترامب: "شعبي بدأ يكره إسرائيل"، هذا ما نقله ترامب لأحد المتبرعين اليهود، الذي لم يذكر اسمه مؤخرًا، وأكد ذلك خبير في شئون الشرق الأوسط، لديه اتصالات داخل إدارة ترامب، بحسب صحيفة "فايننشيال تايمز".

في الوقت الذي يصف تقرير الصحيفة البريطانية أن المتبرع اليهودي الكبير بأنه "بارز"، ونقلت "فايننشيال تايمز" عن الخبير في شئون الشرق الأوسط قوله: "إن هناك أشخاص في البيت الأبيض يراقبون تطور هذه الرواية في الجناح اليميني، في عالم ماجا MAGA، وهي رواية معادية لإسرائيل ومعادية لليهود للغاية".

كراهية الأمريكان للاحتلال الإسرائيلي بسبب المجاعة

ويأتي هذا التقرير عن كراهية الأمريكان، الداعمين لترامب، للكيان، في الوقت الذي تعرض فيه الاحتلال الإسرائيلي لانتقادات متزايدة، سواءً من ترامب أو غيره من الجمهوريين، بسبب صور المجاعة والإبادة القادمة من غزة.

وصفت النائبة اليمينية مارجوري تايلور جرين، من جورجيا، وهي من أشد مؤيدي حركة ماجا "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وروجت لنظريات المؤامرة المعادية للسامية، وتدعو بشكل روتيني إلى إنهاء المساعدات الأجنبية، وصفت ما يحدث في غزة بأنه "إبادة جماعية".

المجاعة في غزة، فيتو



وكتبت مارجوري تايلور جرين، عبر منصة "أكس": "أن القول بأن أحداث السابع من أكتوبر الأول في إسرائيل كانت مروعة، وأن جميع الأسرى يجب أن يعودوا، ولكن الأمر نفسه ينطبق على الإبادة الجماعية والأزمة الإنسانية والمجاعة التي تحدث في غزة".

كما كشفت وسائل إعلام أمريكية أنه في خطوة غير متوقعة، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنًا هذا الأسبوع، حيث قال ترامب: "إن هناك "مجاعة حقيقية" تحدث في غزة"، وجاء هذا التصريح بعد أن وصف نتنياهو هذه التقارير بأنها "كذبة مكشوفة".

وقال ترامب: إنه "شاهد صور المجاعة بنفسه"، وأعلن أول أمس الثلاثاء أن أي شخص لا يتأثر بها لا بد أن يكون "قاسي القلب" أو "مجنونًا"، وفقًا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز.

خلاف بين ترامب ونتنياهو

ووصف المحللين السياسيين حديث ترامب بأنه "يمثل هذا أحد أوضح الخلافات بين ترامب ونتنياهو منذ تولي ترامب الرئاسة الأمريكية، ولسنوات، منح ترامب إسرائيل دعمًا شبه كامل، بما في ذلك الموافقة على عمليات عسكرية مثيرة للجدل في غزة وسوريا وإيران".

خلافات ترامب ونتنياهو،فيتو

في الوقت الذي يتزايد الغضب الدولي إزاء قصف إسرائيل لغزة بشكل مستمر، ويذكر أن قاعدة ترامب السياسية "ماجا" نفسها. انتقدت شخصياتٌ مثل مُقدّمة البودكاست كانديس أوينز وعضوة الكونجرس مارجوري تايلور جرين علنًا الحربَ والمعونةَ الأمريكيةَ لإسرائيل. حتى أن جرين وصفت الصراعَ بأنه "إبادةٌ جماعية" واقترحت تشريعًا لعرقلة المعونة، رغم فشله في الكونجرس.

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