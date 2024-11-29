رغم ارتفاعه، أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر تراجع شهري منذ سبتمبر 2023

بالرغم من ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة، بدعم من انخفاض سعر الدولار والتوتر الجيوسياسي، إلا أن سعر الذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2023 بسبب ارتفاع العملة الأمريكية خلال شهر نوفمبر الجاري؛ عقب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

فإلى التفاصيل:

أسعار الذهب اليوم في السوق العالمي، فيتو

الذهب يتجه لأكبر انخفاض شهري في أكثر من عام

ارتفعت أسعار الذهب في تداولات اليوم الجمعة، بدعم من تراجع العملة الأمريكية «الدولار» واستمرار التوتر الجيوسياسي، إلا أن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2023.

أسعار الذهب اليوم في السوق العالمي، فيتو

أسباب تراجع أسعار الذهب خلال شهر نوفمبر 2024

وجاء التراجع في أسعار الذهب خلال الشهر الجاري بعد موجة بيع كبيرة للمعدن الأصفر عقب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في السوق العالمي، فيتو

تحركات أسعار الذهب اليوم الجمعة

صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 2652.58 دولارا للأونصة، وذلك بحلول الساعة 15:12 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي بأكثر من 2% بعد عمليات بيع مكثفة في وقت سابق من الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في السوق العالمي، فيتو

صعود سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 %

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية اليوم الجمعة نحو 0.7% إلى 2659.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1201 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي بنحو 2 % بعد عمليات بيع مكثفة في وقت سابق من الأسبوع.

ارتفاع العقود الأمريكية الآجلة للذهب

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 0.85 % إلى 2659.20 دولار.

أسعار الذهب اليوم في السوق العالمي، فيتو

أسوأ أداء شهري للمعدن الأصفر منذ سبتمبر 2023

وأما عن تحركات سعر الذهب على أساس سنوي؛ هبطت أسعار الذهب نحو 3% حتى الآن في نوفمبر الجاري في أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2023 وسط التوقعات بأن يؤدي احتمال فرض إدارة ترامب رسوما جمركية أعلى إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

أسعار الذهب اليوم في السوق العالمي، فيتو

انخفاض مؤشر الدولار لأدنى مستوى منذ 12 نوفمبر الجاري

وانخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى منذ 12 نوفمبر الجاري، لكنه لا يزال متجها لتسجيل زيادة بنسبة 2% في الشهر ذاته.

أسعار الفضة اليوم في السوق العالمي، فيتو

أسعار الفضة ترتفع في المعاملات الفورية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 30.70 دولار للأوقية.

أسعار البلاتين ترتفع في المعاملات الفورية

وصعد البلاتين 1.2% إلى 942.25 دولار.

أسعار الفضة اليوم في السوق العالمي، فيتو

أسعار البلاديوم ترتفع في المعاملات الفورية

وارتفع البلاديوم 1.2 % إلى 987.37 دولار.

المعادن الثلاثة تتجه لتسجيل انخفاضات شهرية

ورغم صعود الفضة والبلاتين والبلاديوم إلا أن المعادن الثلاثة تتجه لتسجيل انخفاضات شهرية.

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