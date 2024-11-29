السبت 30 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رغم ارتفاعه، أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر تراجع شهري منذ سبتمبر 2023

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في السوق العالمي، فيتو

بالرغم من ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة، بدعم من انخفاض سعر الدولار والتوتر الجيوسياسي، إلا أن سعر الذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2023 بسبب ارتفاع العملة الأمريكية خلال شهر نوفمبر الجاري؛ عقب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

فإلى التفاصيل: 

<span style=
أسعار الذهب اليوم في السوق العالمي، فيتو

الذهب يتجه لأكبر انخفاض شهري في أكثر من عام

ارتفعت أسعار الذهب في تداولات اليوم الجمعة، بدعم من تراجع العملة الأمريكية «الدولار» واستمرار التوتر الجيوسياسي، إلا أن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2023.

<span style=
أسعار الذهب اليوم في السوق العالمي، فيتو

أسباب تراجع أسعار الذهب خلال شهر نوفمبر 2024

وجاء التراجع في أسعار الذهب خلال الشهر الجاري بعد موجة بيع كبيرة للمعدن الأصفر عقب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

<span style=
أسعار الذهب اليوم في السوق العالمي، فيتو

تحركات أسعار الذهب اليوم الجمعة

صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 2652.58 دولارا للأونصة، وذلك بحلول الساعة 15:12 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي بأكثر من 2% بعد عمليات بيع مكثفة في وقت سابق من الأسبوع.

<span style=
أسعار الذهب اليوم في السوق العالمي، فيتو

صعود سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 %

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية اليوم الجمعة نحو  0.7% إلى 2659.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1201 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي بنحو 2 % بعد عمليات بيع مكثفة في وقت سابق من الأسبوع.

ارتفاع العقود الأمريكية الآجلة للذهب

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 0.85 % إلى 2659.20 دولار.

<span style=
أسعار الذهب اليوم في السوق العالمي، فيتو

أسوأ أداء شهري للمعدن الأصفر منذ سبتمبر 2023

وأما عن تحركات سعر الذهب على أساس سنوي؛ هبطت أسعار الذهب نحو 3% حتى الآن في نوفمبر الجاري في أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2023 وسط التوقعات بأن يؤدي احتمال فرض إدارة ترامب رسوما جمركية أعلى إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

<span style=
أسعار الذهب اليوم في السوق العالمي، فيتو

انخفاض مؤشر الدولار لأدنى مستوى منذ 12 نوفمبر الجاري

وانخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى منذ 12 نوفمبر الجاري، لكنه لا يزال متجها لتسجيل زيادة بنسبة 2%  في الشهر ذاته.

<span style=
أسعار الفضة اليوم في السوق العالمي، فيتو

أسعار الفضة ترتفع في المعاملات الفورية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 30.70 دولار للأوقية. 

أسعار البلاتين ترتفع في المعاملات الفورية

وصعد البلاتين 1.2% إلى 942.25 دولار.

<span style=
أسعار الفضة اليوم في السوق العالمي، فيتو

أسعار البلاديوم ترتفع في المعاملات الفورية

وارتفع البلاديوم 1.2 % إلى 987.37 دولار.

المعادن الثلاثة تتجه لتسجيل انخفاضات شهرية

ورغم صعود الفضة والبلاتين والبلاديوم إلا أن المعادن الثلاثة تتجه لتسجيل انخفاضات شهرية.

txt

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف)

txt

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب اليوم الذهب في المعاملات الفورية الرئاسة الأمريكية العملة الأمريكية المعدن الأصفر المعاملات الفورية انتخابات الرئاسة الأمريكية انخفاض سعر الدولار صعود سعر الذهب مؤشر الدولار

الأكثر قراءة

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع مفاجئ في أسعار جميع أنواع زجاجات الزيت بالأسواق

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

يلا نعمل سيئة جارية، زلة لسان لـ شيرين بحفل الكويت تضعها في موقف محرج

الجيش الأمريكي يعلن وصول الجنرال جيفرز إلى لبنان لتولي رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب ودعم عسكري روسي عاجل خلال ساعات

أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ

خلي الشعب ياكل، انخفاض كبير في أسعار 5 أنواع من الجبن بالأسواق

منوعات

المزيد

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

والد إيلون ماسك يدعو إلى إنجاب على طريقة "الخيول"

بـ 6.2 مليون دولار، مالك موزة الحائط يفي بوعده ويأكلها

باقة ورد تتسبب بمقتل أم لستة أطفال في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، التين يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور

الطماطم تبدأ من 3.5 جنيه، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الأزمة الأخيرة.. ماذا قدم إمام عاشور للأهلي منذ انضمامه؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية