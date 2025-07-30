75 شهيدا في غزة بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في غزة، بارتفاع حصيلة الشهداء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 75 بينهم 63 من طالبي المساعدات.

حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت 113 شهيدا و637 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت وزارة الصحة في غزة، إلى أن هناك 22 شهيدا و199 مصابا من طالبي المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 60,034 شهيدا و145,870 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وكانت أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين فجر أمس الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مناطق عدة فى قطاع غزة.

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