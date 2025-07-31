الخطيب يبحث مع مسئول الإسكاوتنج موقف هذا الثلاثي

أجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتصالا هاتفيا مع أسامة هلال مسئول الإسكاوتنج بالنادي من أجل الوقوف على مستجدات ملف احتراف أحمد نبيل كوكا وأيضا رحيل أحمد عبد القادر بجانب مناقشة ملف عروض رضا سليم لاعب الفريق الذي استمر خروجه من قائمة الموسم الجديد.

كما قرر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم في إطار برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد.

من جهة أخرى أبدى المدير الفني للنادي الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو تمسكه بمنح الفرصة لمحمد عبد الله خلال الموسم الجديد، لرغبته في تقييم قدرات اللاعب عن قرب قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

وكشفت قناة النادي الأهلي عن تلقي محمد عبد الله، جناح الفريق الأول لكرة القدم، عرضين رسميين من ناديين أحدهما بالدوري السعودي والآخر بالدوري الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما أعلنته القناة، فإن المقابل المادي المقدم من الناديين لم يرق إلى مستوى طموحات الأهلي، ما أدى إلى رفض العرضين في الوقت الحالي.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق بتروجيت وديا، في ختام استعدادات القلعة الحمراء، للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تُقام المواجهة مساء الأحد المقبل الموافق يوم 3 من شهر أغسطس القادم،، على ملعب استاد السلام

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