محافظ دمياط يتابع جهود إزالة المخلفات والإشغالات بقرية كفر سليمان

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الجهود الميدانية الجارية لرفع المخلفات والإشغالات بقرية كفر سليمان التابعة لمركز كفر سعد، وذلك في إطار تنفيذ توجيهاته التي أصدرها خلال جولته الميدانية بالقرية أمس، والتي جاءت لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تواجد تنفيذي موسع

شهدت المتابعة حضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب العميد هاني عبد القوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

محافظ دمياط يتابع الجهود الميدانية الجارية لرفع المخلفات والإشغالات بكفر سليمان

معدات ميدانية ودعم فني

تم الدفع بعدد من المعدات اللازمة لرفع المخلفات بمحيط السوق الحضاري وموقف سيارات الأجرة، إلى جانب إزالة الإشغالات المنتشرة بالمنطقة، تنفيذًا لخطة شاملة تستهدف تحسين المظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية والخدمية.

تطهير ترعة الساحل

وأكد محافظ دمياط على استكمال أعمال تطهير ترعة الساحل ورفع نواتج التطهير والتخلص منها بشكل آمن، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديرية الري، ووفقًا للمعايير البيئية المعتمدة، مشددًا على المتابعة اليومية المستمرة لحين الانتهاء من جميع الأعمال المطلوبة على الوجه الأمثل.

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