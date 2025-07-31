محافظ دمياط يكلف بإنشاء قاعدة بيانات للإعلانات المرخصة

ترأس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اجتماع لجنة إدارة الإعلانات بديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وأحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، إلى جانب مديري الإدارات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

استعراض الموقف التنفيذي السابق

شهد الاجتماع استعراضا للموقف التنفيذي لقرارات اللجنة الصادرة بالجلسة السابقة، حيث تم تقييم ما تم تنفيذه من توصيات ومهام، ومراجعة مدى الالتزام بها في مختلف المراكز والمدن.

محافظ دمياط يجتمع مع لجنة إدارة الإعلانات بديوان عام المحافظة

التأكيد على التنسيق الحضاري وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة

ناقش المحافظ أهمية الالتزام بمعايير التنسيق الحضاري والهوية البصرية في منظومة الإعلانات، مؤكدًا ضرورة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة للإعلانات المرخصة داخل المحافظة، على أن تكون الوحدات المحلية مسؤولة عن المتابعة والإشراف المباشر على هذا الملف.

تنظيم الإعلانات الانتخابية وإقرار القيم المالية

وخلال الاجتماع، تم اعتماد القيم المالية الخاصة بإعلانات الحملات الانتخابية المقبلة، مع التشديد على ضرورة التنسيق الكامل بين الإدارات المعنية لضبط منظومة الإعلانات وتحديد المواقع المسموح بها، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

مناقشة التقارير والمعوقات المحلية

ناقش الاجتماع التقارير المقدمة من إدارتي المتابعة والحوكمة حول الوضع الراهن لمنظومة الإعلانات، واستعرض المحافظ أبرز المعوقات التي تواجه الوحدات المحلية في إدارة هذا الملف، مؤكدًا على ضرورة تجاوزها من خلال تفعيل الرقابة وتطبيق الضوابط المنظمة.

رؤية واضحة لتنظيم الإعلانات على الطرق

اختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية تنظيم الإعلانات بالطرق العامة بما يتوافق مع رؤية المحافظة ويضمن سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق، مشددًا على الالتزام بكافة المعايير المعتمدة دون استثناء.



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