توفيق عكاشة يثير الجدل برسالة غامضة: تحذير من ثورات قادمة وخيانة في الخفاء

رسالة غامضة لتوفيق عكاشة، حذر الإعلامي توفيق عكاشة، في رسالة غامضة، مما وصفه بـ "الخيانة في السياسة"، التي وصفها بالطعن في الظهر، مؤكدًا أن الخائن لا يعرف الإخلاص، أما المخلص فلا يعرف الخيانة.

توفيق عكاشة يحذر من خونة السياسة والثورات



كما حذر توفيق عكاشة، أيضًا، مما وصفه بـ "الثورات"، التي تنفذ فيها الخيانة، مؤكًدا أن مثل هذه الثورات يكون مصيرها السقوط، وينقلب عليها الشعوب.

وقال توفيق عكاشة في رسالته الغامضة التي حذر فيها من الخيانة في السياسة: "هناك فارق كبير بين السياسة والخيانة في السياسة هى فن ترويض الممكن أما الخيانة فهى الطعن فى الظهر ممكن.. السياسة إدارة والإدارة سياسة".

وعن تحذيره بشأن الثورات، قال توفيق عكاشة: "الاقتصاد سياسة والسياسة اقتصاد.. المخلص لا يعرف الخيانة والخائن لا يعرف الإخلاص.. الثورات التى تنفذ فيها خيانة تكون ثورات ساقطة تنقلب عليها الشعوب".

تحذيرات توفيق عكاشة بشأن الثورات والخيانة تثير الجدل



أثارت رسالة الإعلامي توفيق عكاشة ردود الأفعال وجدل واسع، فالبعض تساءل عما يقصده توفيق عكاشة من تحذيره من السياسة والخيانة السياسية، وأيضًا تحذيره من الثورات التي تنفذ فيها الخيانة.

وعلق بعض النشطاء على رسالة توفيق عكاشة عبر منصة "أكس" قائلين: "ماذا تقصد بالسياسه والخيانة في السياسة، والتحذير من الثورة التي تنفذ فيها خيانة.. ممكن توضيح!"

وقال أحد النشطاء: "الحقيقة أن الحرب بين إيران واسرائيل كشفت خيانات وطعنات في الظهر كانت مخفية".



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