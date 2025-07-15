بعد تسريب فايننشال تايمز، ترامب ينفي دعمه أي طرف في الحرب بين روسيا وأوكرانيا

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، وقوفه مع أي طرف في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، موضحًا، أنه يريد وضع حد للقتل فقط.

ترامب يطالب زيلينسكي بعدم قصف موسكو

وتابع ترامب، أنه على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عدم استهداف العاصمة الروسية "موسكو"

وأوضح الرئيس الأمريكي، سيكون الوضع سيئا للغاية على روسيا إذا لم نتوصل لاتفاق في غضون 50 يوم، سنرى ما سيحدث مع بوتين وأشعر بخيبة أمل تجاهه لأننا لم نستطع إيجاد حل للحرب حتى الآن.

تقرير يكشف عن تحريض ترامب على قصف العمق الروسي

وكانت صحيفة بريطانية، كشفت فى وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شجع أوكرانيا على تكثيف الضربات في عمق الأراضي الروسية.

ونقلت صحيفة " فايننشال تايمز" البريطانية، عن مصادر مطلعة على المناقشات، أن ترامب سأل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حول مدى قدرته على ضرب موسكو إذا زودتها الولايات المتحدة بأسلحة بعيدة المدى.

وأضاف الصحيفة البريطانية، أن المحادثة التي جرت خلال المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني التي جرت في الرابع من يوليو، شهدت انحرافًا حادًا عن موقف ترامب السابق بشأن الحرب ووعده الانتخابي بإنهاء التدخل الأمريكي في الصراعات الخارجية.

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