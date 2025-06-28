سر شاورما الفراخ المنزلية بمذاق المطاعم

إلى جانب المذاق الرائع، فإن إعداد الشاورما في المنزل يمنح ربة المنزل تحكمًا كاملًا في المكونات، مما يضمن وجبة صحية ونظيفة، كما أنها تجربة ممتعة ويمكن أن تكون خيارًا اقتصاديًا مقارنة بشراء الشاورما الجاهزة، ,فقًا لموقع “WebMD” الطبي.

مكونات شاورما الفراخ

الفراخ، صدور أو أوراك دجاج حوالي 1 كيلوجرام، مقطعة شرائح رفيعة (يفضل الأوراك لمذاق أغنى وأكثر طراوة).

عصير ليمونة كبير

خل أبيض، 2 ملعقة كبيرة

زيت زيتون، 3-4 ملاعق كبيرة

زبادي (اختياري)، 2 ملعقة كبيرة

بهارات الشاورما

بابريكا، 1 ملعقة كبيرة.

كزبرة ناشفة، 1 ملعقة صغيرة.

كمون، 1 ملعقة صغيرة.

ثوم بودرة، 1 ملعقة صغيرة.

بصل بودرة، 1 ملعقة صغيرة.

قرفة، نصف ملعقة صغيرة

حبهان مطحون، نصف ملعقة صغيرة

زنجبيل بودرة، نصف ملعقة صغيرة.

فلفل أسود، 1 ملعقة صغيرة.

ملح، حسب الرغبة.

رشة من القرنفل المطحون أو الفلفل الأبيض (اختياري)

طريقة تحضير شاورما الفراخ

1. تحضير وتتبيل الفراخ

قطع صدور أو أوراك الدجاج إلى شرائح رفيعة وطويلة قدر الإمكان. هذا يساعد على امتصاص التتبيلة والطهي السريع. في وعاء كبير، اخلط جميع البهارات المذكورة أعلاه مع عصير الليمون، الخل، زيت الزيتون، والزبادي (إذا كنت تستخدمه). أضف شرائح الدجاج إلى التتبيلة. تأكد من تغطية الدجاج بالكامل. غطِ الوعاء بغلاف بلاستيكي وضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويفضل ليلة كاملة. هذه الخطوة هي المفتاح لامتصاص النكهات وتطرية الدجاج.

2. طهي الشاورما

سخّن مقلاة كبيرة غير لاصقة (أو صينية خبز إذا كنت ستستخدم الفرن) على نار عالية جدًا حتى تصبح ساخنة جدًا. لا تضع كل كمية الدجاج مرة واحدة! قم بطهي الشاورما على دفعات صغيرة. هذا يضمن أن الدجاج يتحمر جيدًا ولا يفقد سوائله، مما يجعله جافًا. وزّع شرائح الدجاج في طبقة واحدة بالمقلاة. اتركها حتى تتحمر جيدًا من الأسفل قبل تقليبها. استمر في التقليب حتى يصبح الدجاج مطهوًا وذهبي اللون. إذا كنت تفضل، يمكنك فرد الدجاج المتبل في صينية خبز وخبزه في فرن ساخن جدًا (200 درجة مئوية) حتى ينضج ويتحمر، ثم تشغيل الشواية العلوية لدقائق لإعطائه لونًا وقرمشة.

3. اللمسات الأخيرة

بعد أن ينضج الدجاج تمامًا ويتحمر، يمكنك تقطيعه إلى قطع أصغر باستخدام سكين حاد أو مقص مطبخ أعد الدجاج المقطع إلى المقلاة وأضف قليلًا من الدهن المتجمع من الطهي (أو قليل من زيت الزيتون) وحرّكه بسرعة للحفاظ على طراوته ونكهته.

التقديم

سخّن خبز الصاج أو الفينو قليلًا على مقلاة جافة.

ادهن طبقة سخية من صلصة الثومية داخل الخبز.

ضع كمية مناسبة من شاورما الفراخ.

أضف شرائح الخيار المخلل والبطاطس المقلية وسلطة البقدونس

لف الساندويتش بإحكام. يمكنك تسخينه مرة أخرى على الشواية أو في مقلاة لتتحمر من الخارج وتتماسك.

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